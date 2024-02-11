Общество 11.02.2024 в 14:56

В Улан-Удэ полицейские стали «живым щитом» на тех участках магистрали, где любят перебегать пути пешеходы

В 2024 году очередной случай травматизма произошел уже в январе
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ полицейские стали «живым щитом» на тех участках магистрали, где любят перебегать пути пешеходы
Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в профилактической акции «Живой щит».

Акция прошла на потенциально травмоопасных участках магистрали, расположенных на перегоне «Улан-Удэ-Заудинский». Мероприятие организовано транспортными полицейскими совместно с работниками железной дороги.

Инспектор по делам несовершеннолетних Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Долгор Жалсараева и команда железнодорожников разъясняли детям и взрослым о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге. Для наглядности и лучшего запоминания участникам вручали памятки.

Акция «Живой щит» стала традиционной на Восточно-Сибирской железной дороге и проводится в целях профилактики случаев травматизма на объектах транспортной инфраструктуры.

Добавим, что в 2023 году на участке Восточно-Сибирской железной дороги в границах Улан-Удэ зафиксирован 21 случай травмирования граждан, а первый в 2024 году случай травматизма произошел уже в январе.

Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте



Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ полицейские стали «живым щитом» на тех участках магистрали, где любят перебегать пути пешеходы
11.02.2024 в 14:56
В Улан-Удэ прибыл новый «Богатырь»
11.02.2024 в 14:49
В Бурятии улан-удэнец перевел «сотруднику ФСБ» миллион рублей
11.02.2024 в 12:22
В Бурятии «ЛизаАлерт» празднует свой день рождения
11.02.2024 в 12:01
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
11.02.2024 в 11:04
В Улан-Удэ начальника районного экзаменационного отделения ГИБДД взяли под стражу
11.02.2024 в 10:53
Куклы как люди
11.02.2024 в 08:00
Похороны защитников страны привели к скандалу
11.02.2024 в 07:00
На бурятском телевидении покажут праздничный концерт «Сагаан hарын үдэшэ» (12+)
10.02.2024 в 15:28
Верховный суд разрешил не возвращать своему бывшему подарки после расставания
10.02.2024 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ прибыл новый «Богатырь»
Трамвай рассчитан на 193 места
11.02.2024 в 14:49
В Бурятии «ЛизаАлерт» празднует свой день рождения
Уже шесть лет добровольцы помогают в поиске людей
11.02.2024 в 12:01
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Влияние циклона вызовет сильный снегопад и усиление ветра
11.02.2024 в 11:04
Куклы как люди
Мастерица из Бурятии создает уникальные бурятские сувениры
11.02.2024 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru