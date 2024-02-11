В Улан-Удэ полицейские стали «живым щитом» на тех участках магистрали, где любят перебегать пути пешеходы

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в профилактической акции «Живой щит».Акция прошла на потенциально травмоопасных участках магистрали, расположенных на перегоне «Улан-Удэ-Заудинский». Мероприятие организовано транспортными полицейскими совместно с работниками железной дороги.Инспектор по делам несовершеннолетних Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Долгор Жалсараева и команда железнодорожников разъясняли детям и взрослым о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге. Для наглядности и лучшего запоминания участникам вручали памятки.Акция «Живой щит» стала традиционной на Восточно-Сибирской железной дороге и проводится в целях профилактики случаев травматизма на объектах транспортной инфраструктуры.Добавим, что в 2023 году на участке Восточно-Сибирской железной дороги в границах Улан-Удэ зафиксирован 21 случай травмирования граждан, а первый в 2024 году случай травматизма произошел уже в январе.

Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте