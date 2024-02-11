В Бурятии открыли 12 ледовых переправ

На зимний период на территории Республики Бурятия в данный момент открыто 12 из 14 планируемых ледовых переправ.За прошедшие сутки открылись 6 ледовых переправ в Баргузинском районе на оз. Байкал: Курбулик-Змеевая, Курбулик-Площадь, Курбулик-Огород, н.п. Катунь, н.п. Монахово, Курбулик-Глубинный.Сотрудники МЧС России напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами:- Перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;- На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;- Запрещено допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.Фото: МЧС Бурятии