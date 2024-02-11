Общество 11.02.2024 в 15:04

В Бурятии открыли 12 ледовых переправ

Сотрудники МЧС напомнили водителям правила проезда по ним
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии открыли 12 ледовых переправ
На зимний период на территории Республики Бурятия в данный момент открыто 12 из 14 планируемых ледовых переправ. 

За прошедшие сутки открылись 6 ледовых переправ в Баргузинском районе на оз. Байкал: Курбулик-Змеевая, Курбулик-Площадь, Курбулик-Огород, н.п. Катунь, н.п. Монахово, Курбулик-Глубинный.

Сотрудники МЧС России напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами: 

- Перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;
- На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
- Запрещено допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

Фото: МЧС Бурятии 

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