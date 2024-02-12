В Бурятии благодаря супруге министра внутренних дел спасли котенка

Женщина поблагодарила экипаж противопожарной службы за своевременную помощь в внештатной ситуации.









Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вечер выходного дня для обитателей жилого комплекса военно-спортивного лагеря «Костер» выдался беспокойным. Супруга министра внутренних дел Бурятии услышала за оградой громкое мяуканье и вышла узнать причину. На самой верхушке электроопоры женщина заметила котенка, который не мог спуститься самостоятельно и призывно мяукал, надеясь на отзывчивость людей.«На просьбу о помощи откликнулся экипаж Государственной противопожарной охраны поселка Нижний Саянтуй. Специалисты прибыли с выдвижной лестницей, а сотрудник базы обесточил коммуникации. Взобравшись до самого конца лестницы, пожарные сняли замерзавшую бродяжку со столба. Брошенного кем-то в лесу котенка, тут же попавшего в беду, назвали Чуней и приютили у себя министр с супругой», - сообщили в агентстве.Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС