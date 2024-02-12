Общество 12.02.2024 в 13:00

В Бурятии благодаря супруге министра внутренних дел спасли котенка

Женщина вызвала пожарных, которые сняли животное с высокого столба (видео)
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии благодаря супруге министра внутренних дел спасли котенка
Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вечер выходного дня для обитателей жилого комплекса военно-спортивного лагеря «Костер» выдался беспокойным. Супруга министра внутренних дел Бурятии услышала за оградой громкое мяуканье и вышла узнать причину. На самой верхушке электроопоры женщина заметила котенка, который не мог спуститься самостоятельно и призывно мяукал, надеясь на отзывчивость людей.

«На просьбу о помощи откликнулся экипаж Государственной  противопожарной охраны поселка Нижний Саянтуй. Специалисты прибыли с выдвижной лестницей, а сотрудник базы обесточил коммуникации. Взобравшись до самого конца лестницы, пожарные сняли замерзавшую бродяжку со столба. Брошенного кем-то в лесу котенка, тут же попавшего в беду, назвали Чуней и приютили у себя министр с супругой», - сообщили в агентстве.

Женщина поблагодарила экипаж противопожарной службы за своевременную помощь в внештатной ситуации.



Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС
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