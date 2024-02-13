Школьница из Онохоя стала призёром Всероссийского литературного конкурса

С 7 по 9 февраля в Москве прошел Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы XIX-XX веков «Поэтика», сообщает газета «Вперед».В искусстве выразительного чтения соревновались около 350 участников со всех уголков России. В жюри сидели именитые профессионалы, такие как Владимир Панжев, ведущий режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш», Галина Кузнецова, актриса Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, автор музыкальных произведений, режиссёр-постановщик мюзиклов Инна Ваксенбург и др.На конкурсе достойно выступила наша землячка, ученица МБОУ «Октябрьская ООШ» Алина Власова, под руководством учителя начальных классов Марины Власовой. Девочка стала призером литературного конкурса, а наставник награждена дипломом «За высокий уровень подготовки призера конкурса и вклад в сохранение и восполнение культурного потенциала страны.«Призёры и победители конкурса будут внесены в государственный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. И позже смогут претендовать на получение грантов Президента Российской Федерации», - отметили в Управлении образования АМО «Заиграевский район».Фото: газета "Вперед"