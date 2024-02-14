В Бурятии в 2023 году с жалобами на укусы собак в больницы обратилось более 2500 людей

В 2023 году с укусами в больницы обратилось более 2500 людей, часто нападали именно безнадзорные собаки.- Регистрация собак нужна, чтобы люди понимали: заводя собаку, они берут на себя ответственность и будут отвечать, если их питомец, отпущенный на самовыгул, покусает прохожих или окажется за воротами. Ведь с всеобщей ответственностью придет и безопасность на улицах Бурятии, - сообщают в управлении ветеринарии. .Так, как зарегистрировать собаку, смотрите в видео: