Общество 14.02.2024 в 12:49
В Бурятии в 2023 году с жалобами на укусы собак в больницы обратилось более 2500 людей
Сотрудники управления ветеринарии сняли видеоролик о том, как можно зарегистрировать своего питомца
Текст: Ольга Лазарева
В 2023 году с укусами в больницы обратилось более 2500 людей, часто нападали именно безнадзорные собаки.
- Регистрация собак нужна, чтобы люди понимали: заводя собаку, они берут на себя ответственность и будут отвечать, если их питомец, отпущенный на самовыгул, покусает прохожих или окажется за воротами. Ведь с всеобщей ответственностью придет и безопасность на улицах Бурятии, - сообщают в управлении ветеринарии. .
Так, как зарегистрировать собаку, смотрите в видео:
- Регистрация собак нужна, чтобы люди понимали: заводя собаку, они берут на себя ответственность и будут отвечать, если их питомец, отпущенный на самовыгул, покусает прохожих или окажется за воротами. Ведь с всеобщей ответственностью придет и безопасность на улицах Бурятии, - сообщают в управлении ветеринарии. .
Так, как зарегистрировать собаку, смотрите в видео:
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