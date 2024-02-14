Общество 14.02.2024 в 13:44

На развитие Улан-Удэ выделят больше средств из городского бюджета

Деньги пойдут на модернизацию очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения и развитие центра города
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Текст: Ольга Лазарева
На развитие Улан-Удэ выделят больше средств из городского бюджета
13 февраля состоялось заседание бюджетного комитета горсовета Улан-Удэ под руководством председателя Дмитрия Путилина. На предстоящей сессии депутатам предстоит уточнить городской бюджет на 2024 год и плановый 2025-2026 года. По словам Дмитрия Путилина, деньги пойдут на модернизацию очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения и развитие центра города. 

- Из наиболее крупных расходов 1,7 млрд будет направлено на реконструкцию очистных правобережных сооружений, 1,6 млрд на развитие инфраструктуры центра города Улан-Удэ. Порядка 163,9 млн рублей пойдет на приобретение новых трамваев, 92,4 млн рублей - на разработку ПСД путепровода в районе Стеклозавода и 84,7 млн рублей на ремонт откосов по улицам Ербанова и Борсоева, - уточнил председатель профильного комитета Дмитрий Путилин.

На заседании депутатам также предложили включить в прогнозный план приватизации ½ доли жилого помещения в мкрн Дивизионная, 9 нежилых зданий, два автомобиля и две модульные котельные.

Фото: "Номер один" 
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