Сегодня исполнилось бы 70 лет заслуженному врачу Бурятии Александру Болошинову

15 февраля исполнилось бы 70 лет Александру Борисовичу Болошинову, Заслуженному врачу Российской Федерации и Республики Бурятия, Отличнику здравоохранения РФ, Кавалеру Ордена Почета.Вся его жизнь была связана с нелегкой и интересной профессией санитарного врача. И в этой профессии он всегда был главным: главный врач Бичурской санитарно-эпидемиологической станции, главный государственным санитарным врач Бичурского района, заместитель министра здравоохранения Бурятской АССР, главный врач Бурятской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, главный врач Центра Госсанэпиднадзора в Республике Бурятия, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия.Более 20 лет он возглавлял республиканскую госсанэпидслужбу. Под его руководством многие годы в республике сохранялась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, проводилась большая работа по улучшению состояния здоровья населения. Велась работа по формированию в республике законодательной базы по охране здоровья и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Были разработаны законы Республики Бурятия: «О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза», одними из первых в стране Законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Бурятия», «О качестве и безопасности пищевых продуктов в Республике Бурятия». Развивалось международное сотрудничество с Монголией и КНР по вопросам санитарной охраны территории, профилактике инфекционных заболеваний, экспертизе товаров и услуг. Проводилось укрепление материально-технической базы сети учреждений службы, внедрялись современные лабораторные технологии.Наряду с профессиональной деятельностью, Александр Борисович уделял много времени общественной работе: избирался депутатом районного Совета народных депутатов Бичурского района Бурятской АССР, в 1999-2002 гг. был депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, председателем комиссии по образованию, культуре, здравоохранению и спорту. С 2002 по 2005 г. – депутат Народного Хурала Республики Бурятия, заместитель Председателя комитета по социальной политике.А.Б. Болошинов – автор 25 научных работ. Под его руководством издано 6 научно-практических сборников.За достигнутые успехи и большой личный вклад в дело охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Александр Борисович был удостоен звания «Заслуженный врач Республики Бурятия», в 1998 г. – «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2004 г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ». В 2006 г. Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Почета, в 2007 г. – медалью «За заслуги перед бурятским народом».Александр Борисович был инициативным, смелым руководителем, умеющим добиваться поставленных целей. Всех работников службы, а это более тысячи человек, он знал в лицо. И каждого старался поддержать. В профессиональной среде Александр Борисович пользовался огромным авторитетом. Его уважали за незаурядные организаторские способности, жизненную мудрость и открытость в общении.Среди нас жил человек, преданный своей профессии, своей семье, своей стране. Его яркая жизнь - пример и положительный ориентир для нынешнего и последующих поколений, сообщает Минздрав Бурятии.Фото: Минздрав Бурятии