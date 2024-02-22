В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне.Праздничная подсветка будет освещать телебашню на ул. Бабушкина 23 февраля с 19:00 до 21:00. Новое тематическое лазерное шоу на зданиях на площади Советов будут транслировать 23 и 24 февраля в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, сообщили в МБУ «Горсвет».Красочное световое шоу на главной площади города включает динамичные зарисовки о российской армии. Тематическая проекция пронизана духом патриотизма и гордости за настоящих мужчин.Приходите посмотреть! – приглашают горожан в мэрии Улан-Удэ.