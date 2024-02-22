Общество 22.02.2024 в 10:12

В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне

Красочное световое шоу на главной площади города включает динамичные зарисовки о российской армии
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Текст: Ольга Лазарева
В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне
В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне. 

Праздничная подсветка будет освещать телебашню на ул. Бабушкина 23 февраля с 19:00 до 21:00. Новое тематическое лазерное шоу на зданиях на площади Советов будут транслировать 23 и 24 февраля в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, сообщили в МБУ «Горсвет».

Красочное световое шоу на главной площади города включает динамичные зарисовки о российской армии. Тематическая проекция пронизана духом патриотизма и гордости за настоящих мужчин.

Приходите посмотреть! – приглашают горожан в мэрии Улан-Удэ. 


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