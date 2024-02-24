Они не говорят: «Мне больно»

Две прекрасные Елены из Тарбагатайского района спят по четыре часа в день, чтобы успеть накормить буузами и блинами раненых солдат, проходящих лечение в госпиталях Москвы. Женщины приехали в столицу добровольно. В интервью с «Номер один» они поделились, что побудило их помогать и как чувствуют себя наши бойцы.В начале февраля Елена Варанкина и Елена Кольцова остановились в гостинице при полномочном представительстве Бурятии в Москве. Большую часть времени жительницы республики проводят либо на кухне, либо в госпиталях. Их «кулинарный пост» начинается в шесть утра, а заканчивается после полуночи – на поспать остается всего четыре часа. Елена Варанкина, председатель ТОС «Центральный» из поселка Николаевский, рассказывает, что поехала добровольцем без раздумий: надо – значит, надо. Добровольцы сменяют друг друга каждые две недели.- Какой может быть отказ! Помогать нашим бойцам, поддерживать боевой дух, моральный. Мы приехали на две недели, 45-я смена. Вообще, смены меняются, каждые две недели заезжают новые волонтеры. Система отлажена. Все работает организованно: закупаем муку, продукты, готовим буузы, печем блины вкусные, со сгущеночкой, варим бульоны, - перечисляет Елена Варанкина, не отрываясь от плиты.В день женщины готовят около сотни порций. На вопрос, устали ли они, отмахиваются.- Это ерунда, не тяжелее, чем нашим бойцам, справимся. Потом уедем домой, там уже отдохнем и выспимся. В день объезжаем по два-три госпиталя: навестили, угостили, обняли, поддержали моральный дух, улыбнулись и посмеялись. Вот так и работаем. Нашим бойцам очень важно общение и внимание сейчас, - бодро отмечает она.Как говорит женщина, каждому в госпитале успевают сказать «спасибо» - и бойцам, и врачам, и ухаживающим за ранеными. Напарницу поддерживает Елена Кольцова, представительница ТОС «Елизавета».- Я горжусь своими ребятами. По возрасту практически все они годятся мне в сыновья, - рассказывает Елена Кольцова. - Испытываю личную необходимость участвовать. Моей стране тяжело - и мне тяжело. Моей стране станет легче – и я счастлива буду.Женщина добавляет, что волонтеры стараются держаться на позитиве, хоть и видеть раненых весьма больно. Перед поездкой их обеих предупреждали – будьте морально готовы. Все бойцы в госпиталях с самыми разными повреждениями, некоторые с очень тяжелыми.- Иногда хочется выйти поплакать, но мы себя держим. Слезки возле лифта вытрем, салфетками промокнем, улыбку натягиваем - и пошел. Встряхнулись и вперед. Мы не должны ребят расстраивать, а должны вселять в них уверенность. Из других регионов парни видят наши надписи на футболках и часто говорят: «Буряты, какие вы молодцы, все время своих навещаете!». Видимо, наша республика отличается вниманием к своим бойцам, - считает Елена Кольцова.Добровольцы не только кормят раненых, но и зачастую привозят вещи первой необходимости: кому-то из раненых нужны костыли, кому-то одежда для выписки и т. д. А порою они выполняют маленькие желания бойцов.- Если необходимость возникает, стараемся всем обеспечить. В основном парни отвечают, что у них все есть. Но иногда что-то просят, порой чего-нибудь вкусненького. Например, у нас лежит мальчик. Смотрим – он позы ест, а суп нет. Спрашиваем, и он тихо говорит: «Я яичницу хочу…». А мы взяли и яичницу ему отдельно пожарили. Другой боец просил гранатовый сок – пошли и купили гранатовый сок. Один раненый однажды попросил йогурт, а раз «ребенок» хочет – значит, надо! - с улыбкой говорит Елена. – Для выздоровления ведь они должны испытывать положительные эмоции, значит нужно окружать их заботой, домашним уютом.При этом обеды готовят не только для бойцов, но и для ухаживающих за ними – к раненым в госпиталь приезжают мамы, отцы, жены и другие близкие.- Порой приходим к ребятам, а с ними находятся члены семьи. Тогда мы и для них тоже обед везем. Это даже не обсуждается. Они говорят: «Не надо, зачем вы нас будете кормить, мы ведь ухаживающие!». А для нас не имеет значения – мы должны накормить и бойца, и того, кто ухаживает за ним, - говорит волонтер.Как отмечают обе женщины, все ребята держатся очень стойко.- Они – настоящие воины. Иногда выходим и думаем, что сами от них энергией зарядились. Они не жалуются, не говорят: «Мне больно». Единственное, что мы слышим от них: «Хочу домой, хочу на родину». Каждый только хочет встретиться с родными, - признаются волонтеры.Отметим, в Бурятии добровольцы выполняют самую разную работу в помощь военнослужащим. Например, в начале февраля активисты ТОСов «Елизавета» и «Центральный» собрали и передали посылку для 35-й гвардейской зенитно-ракетной бригады. Бойцы получили 102 банки консервации, восемь банок варенья, 46 окопных свечей,14 пар вязаных носков, сахар, рис, печенье, тушенку, кашу, нательные церковные освященные пояса и иконы. Подобную помощь активисты ТОСов оказывают на регулярной основе.Фото: «Номер один»