Общество 22.02.2024 в 13:31

В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции

За проявленное мужество и героизм Содном Доржиев награжден орденом Мужества посмертно.
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции
Накануне Дня защитника Отечества в п. Заиграево прошел торжественный митинг, посвященный памяти старшины полиции в отставке Соднома Цырендашиевича Доржиева, погибшего при выполнении воинского долга в период проведения СВО.

Открыл мемориальное мероприятие заместитель министра МВД по Республике Бурятия Евгений Давыдов. «Мемориальная доска – это памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам об отваге нашего земляка, о мужестве и героизме Соднома Цырендашиевича. Его имя навсегда вписано в страницу героической летописи района, республики, страны», - отметил полковник полиции.

На торжественном мероприятии присутствовали начальник и личный состав районного отдела полиции, председатель Совета ветеранов и ветераны ОВД, председатель Общественного совета при ОМВД, глава районной администрации, представители войсковой части и общественной организации «Союз солдатских родителей», супруга, дети и родственники Соднома Доржиева.

В органах внутренних дел Содном Цырендашиевич прослужил 16 лет полицейским изолятора временного содержания ОМВД России по Заиграевскому району. Являлся участником боевых действия – неоднократно выезжал в служебные командировки в составе сводных отрядов МВД по Республике Бурятия на Северный Кавказ. Награжден медалями «За безупречную службу», знаком «Отличник милиции». В 2018 году Содном Доржиев ушел на пенсию.

В апреле 2023 года заключил контракт с войсковой частью и сразу ушел защищать Родину.

21 августа 2023 года в ходе СВО погиб на территории Донецкой Народной Республики. Указом Президента России В.В. Путина за проявленное мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику отдела МВД России по Заиграевскому району Баяну Доржиеву и председателю Общественного совета при отделе Александру Седунову.

Присутствующие почтили память полицейского минутой молчания и возложили цветы мемориальной доске.

Начальник отдела поблагодарил всех собравшихся за поддержку мероприятия. «Сегодня в торжественной обстановке мы открыли мемориальную доску нашему коллеге, погибшему в ходе СВО. Выражаю глубокие соболезнования семье и родственникам Соднома Цырендашиевича. Наш долг сохранить память о герое», - сказал Баян Доржиев.

Обратился к присутствующим на митинге и председатель Общественного совета Александр Седунов: «Ни один подвиг не будет забыт. «Мы обязаны помнить свою историю, чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны и передать эту память потомкам. Вечная слава и вечная память нашим героям!».

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции
22.02.2024 в 13:31
В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами
22.02.2024 в 13:24
Дизайнер из Бурятии представит республику на Московской неделе моды
22.02.2024 в 13:06
Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море
22.02.2024 в 12:46
В Бурятии сотрудники следственного управления и МВД передали военнослужащим три автомобиля
22.02.2024 в 12:07
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
22.02.2024 в 11:26
В Улан-Удэ вынесли противоречивый приговор по делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта»
22.02.2024 в 11:01
В Бурятии трое уроженцев Западной Азии организовали незаконное производство алкогольной продукции
22.02.2024 в 10:32
В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля
22.02.2024 в 10:26
В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне
22.02.2024 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами
Омара назвали в честь дедушки, а Раймонда в честь советского композитора
22.02.2024 в 13:24
Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море
Судебные приставы и детский центр «Орленок» объявляют конкурс
22.02.2024 в 12:46
В Бурятии сотрудники следственного управления и МВД передали военнослужащим три автомобиля
На собранные среди личного состава деньги приобретены три автомобиля повышенной проходимости
22.02.2024 в 12:07
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
Баир Дарижапов обеспечивал мотострелкам бесперебойную связь и спас раненого
22.02.2024 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru