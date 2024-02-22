В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции

Накануне Дня защитника Отечества в п. Заиграево прошел торжественный митинг, посвященный памяти старшины полиции в отставке Соднома Цырендашиевича Доржиева, погибшего при выполнении воинского долга в период проведения СВО.Открыл мемориальное мероприятие заместитель министра МВД по Республике Бурятия Евгений Давыдов. «Мемориальная доска – это памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам об отваге нашего земляка, о мужестве и героизме Соднома Цырендашиевича. Его имя навсегда вписано в страницу героической летописи района, республики, страны», - отметил полковник полиции.На торжественном мероприятии присутствовали начальник и личный состав районного отдела полиции, председатель Совета ветеранов и ветераны ОВД, председатель Общественного совета при ОМВД, глава районной администрации, представители войсковой части и общественной организации «Союз солдатских родителей», супруга, дети и родственники Соднома Доржиева.В органах внутренних дел Содном Цырендашиевич прослужил 16 лет полицейским изолятора временного содержания ОМВД России по Заиграевскому району. Являлся участником боевых действия – неоднократно выезжал в служебные командировки в составе сводных отрядов МВД по Республике Бурятия на Северный Кавказ. Награжден медалями «За безупречную службу», знаком «Отличник милиции». В 2018 году Содном Доржиев ушел на пенсию.В апреле 2023 года заключил контракт с войсковой частью и сразу ушел защищать Родину.21 августа 2023 года в ходе СВО погиб на территории Донецкой Народной Республики. Указом Президента России В.В. Путина за проявленное мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно.Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику отдела МВД России по Заиграевскому району Баяну Доржиеву и председателю Общественного совета при отделе Александру Седунову.Присутствующие почтили память полицейского минутой молчания и возложили цветы мемориальной доске.Начальник отдела поблагодарил всех собравшихся за поддержку мероприятия. «Сегодня в торжественной обстановке мы открыли мемориальную доску нашему коллеге, погибшему в ходе СВО. Выражаю глубокие соболезнования семье и родственникам Соднома Цырендашиевича. Наш долг сохранить память о герое», - сказал Баян Доржиев.Обратился к присутствующим на митинге и председатель Общественного совета Александр Седунов: «Ни один подвиг не будет забыт. «Мы обязаны помнить свою историю, чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны и передать эту память потомкам. Вечная слава и вечная память нашим героям!».