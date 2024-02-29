Общество 29.02.2024 в 14:14

Ветеран СВО завоевал «бронзу» на чемпионате мира по стрельбе из лука

Цыден Генинов выступал в составе сборной Вооруженных сил России
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Текст: Ольга Лазарева
Ветеран СВО завоевал «бронзу» на чемпионате мира по стрельбе из лука
Боец из Бурятии, ветеран СВО лейтенант Цыден Генинов завоевал «бронзу» на чемпионате мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта (CISM). Соревнования проходят в Бангладеше. 

- Наш Цыден Генинов выступал в составе сборной Вооруженных сил России. Цыден окончил Бурятский госуниверситет, после окончания пошёл служить в Армию. Принял участие в специальной военной операции, получил ранение. В нашем республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» ему предложили заняться спортом. Цыден выбрал стрельбу из лука. И вот, добился впечатляющего результата. Поздравляю и горжусь! Настоящий герой! – написал Алексей Цыденов в своем Телеграмм-канале. 

Фото: Телеграм-канал А. Цыденова
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