Татьяна Думнова: «Послание президента - комплексная стратегия развития России до 2030 года»

Председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова назвала Послание президента Федеральному собранию комплексной стратегией развития России до 2030 года в самых разных направлениях: от здравоохранения до экологии.- По моему мнению, это одно из самых сильных и ярких Посланий президента за последние годы. По сути, это детальная программа действий для создания образа будущего России. Образа сильного, самодостаточного, суверенного, инновационного государства, где доминируют традиционные ценности, есть равные возможности для реализации и развития гражданина в каждом регионе. Я полагаю, что каждый услышал важное для себя - пенсионеры, домохозяйки, родители, работники культуры, врачи, учителя, студенты, сотрудники лесных хозяйств, предприниматели, - заявила она, отметив ярко выраженную социальную направленность Послания.Напомним, президент объявил о старте пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Озвучен целый спектр решений, направленных на стимулирование социального благополучия в самых разных сферах: расширение мер поддержки семей и борьба с бедностью. Буду продлены до 2030 года программы материнского капитала, семейной ипотеки и господдержка для многодетных семей выплатой 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.С 1 сентября 2024 года президент поручил ввести доплату 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. С 1 марта вдвое увеличится выплата классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в пунктах с населением менее 100 тыс. человек. С 2025 года стартует программа «Земский работник культуры». МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое и достигнет 52,5 тысяч рублей. Ремонт, оснащение и строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, совершенствование системы долговременного ухода и поддержки молодежи – по этим и многим другим направлениям глава государства дал конкретные поручения и обозначил вектор развития.Владимир Путин анонсировал и новые инструменты развития экономики и бюджетных отношений. До 2025 года для бизнеса отменят мораторий на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход в этой сфере, введут амнистию «на дробление бизнеса», кредитные каникулы раз в пять лет и другие. Президент предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, с 2025 года наращивать портфель инфраструктурных кредитов, расширить возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов. Поручения даны для развития сельского хозяйства, промышленности, инвестиций, транспорта, строительства и остальных сферы жизни страны.Татьяна Думнова отметила огромное значение темы специальной военной операции в Послании президента. Как пример – запуск кадровой программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО.- Прозвучали важные слова о том, что наши герои на передовой знают, что за ними — вся страна Миллионы людей объединились в помощи фронту, в помощи нашим героям, в помощи возрождения мирной жизни в новых регионах. Тому подтверждение, что для сохранения памяти и поддержки наших защитников в республике очень многое делается. Президент сказал ключевые слова о том, что войну на Донбассе, которую развязали против нас, мы закончим, сделаем всё для этого. Все народы России — это колоссальная всепобеждающая сила. Участники боевых действий на Украине получат льготную ипотеку под 2%, смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность, им дан приоритет при продвижении по службе в ВС РФ. - Эти направления можно считать новыми приоритетами государственной политики, - подытожила председатель Общественной палаты Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии