Глава Бурятии посетил осетровую ферму

- Человек, по сути, просто решил и сам сделал рыборазводную ферму. У него растут и осетры, и форель. Спрос очень высокий – перед нами покупатель едва всю крупную рыбу не забрал, Валентин оставил только несколько, чтобы нам сегодня показать. Поэтому планирует расширяться, строить второй цех. Мы уже компенсируем ферме 90% затрат на закуп малька, 50% - кормов, 30% - на оборудование, - отметил Алексей Цыденов.





Фермер начал строительство специального ангара площадью 200 кв. м, где можно выращивать осетров в комфортных условиях, осенью 2022 года. Закупил оборудование (система замкнутого водоснабжения с механической и биологической фильтрацией), установил 10 бассейнов по 5,5 кубометров. Сейчас мощность рыбного хозяйства составляет 5 тонн продукции в год.





Первую рыбу запустили в июне 2023 года. На данный момент на ферме более тысячи осетров и тысяча молоди форели. Рыбу, в том числе живую из аквариума, продают в магазине морепродуктов «Рыбингуд» в 140 квартале, а также покупателям в индивидуальном порядке.





- Потому что вместе их растить очень сложно: разные температурные режимы. Это просто сейчас как эксперимент: два вида в одном цеху, в одной системе. А в планах - второй цех построить и выращивать форель отдельно, - пояснил Валентин Прохоренков.





Весной 2024 года он планирует купить 2 тыс. штук молоди осетровых. Через 3 года хочет выйти на производство икры осетровых.



