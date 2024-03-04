Общество 04.03.2024 в 10:44

Глава Бурятии посетил осетровую ферму

Фермер планирует расширять производство и увеличить мощность в два раза
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии посетил осетровую ферму
2 марта глава Бурятии Алексей Цыденов побывал на первой осетровой ферме в республике. Её в селе открыл Сотниково Валентин Прохоренков (недавно «Номер один» публиковал большой материал о его работе).

- Человек, по сути, просто решил и сам сделал рыборазводную ферму. У него растут и осетры, и форель. Спрос очень высокий – перед нами покупатель едва всю крупную рыбу не забрал, Валентин оставил только несколько, чтобы нам сегодня показать. Поэтому планирует расширяться, строить второй цех. Мы уже компенсируем ферме 90% затрат на закуп малька, 50% - кормов, 30% - на оборудование, - отметил Алексей Цыденов.


Фермер начал строительство специального ангара площадью 200 кв. м, где можно выращивать осетров в комфортных условиях, осенью 2022 года. Закупил оборудование (система замкнутого водоснабжения с механической и биологической фильтрацией), установил 10 бассейнов по 5,5 кубометров. Сейчас мощность рыбного хозяйства составляет 5 тонн продукции в год.


Первую рыбу запустили в июне 2023 года. На данный момент на ферме более тысячи осетров и тысяча молоди форели. Рыбу, в том числе живую из аквариума, продают в магазине морепродуктов «Рыбингуд» в 140 квартале, а также покупателям в индивидуальном порядке.


Фермер планирует расширяться и увеличить мощность в два раза: построить второй цех площадью 250 кв. м для выращивания товарной форели мощностью 5 тонн в год.

- Потому что вместе их растить очень сложно: разные температурные режимы. Это просто сейчас как эксперимент: два вида в одном цеху, в одной системе. А в планах - второй цех построить и выращивать форель отдельно, - пояснил Валентин Прохоренков.


Весной 2024 года он планирует купить 2 тыс. штук молоди осетровых. Через 3 года хочет выйти на производство икры осетровых.


По линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии фермеру оказывается государственная поддержка в виде субсидирования 90% затрат на покупку рыбопосадочного материала, 50% - на приобретение рыбных кормов и 30% - на приобретение технологического оборудования. Общий объем поддержки в 2024 году составит 1,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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