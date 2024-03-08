В Улан-Удэ семью принуждают к новоселью

В столице Бурятии продолжается битва переселенцев из аварийного жилья с представителями органов власти. Одни пытаются выбить максимально выгодный и удобный для себя вариант жилого помещения, другие подают в суд на переселенцев в попытке вынудить их заселиться в те квартиры, которые им дают.Антонина О. и ее 13-летний сын когда-то проживали на Левобережье, по ул. Сельской, в маленькой квартире общей площадью 18,4 кв. м. В 2012 году женщина встала в очередь на получение жилья как малоимущая, а в 2014 году добилась признания своего жилья аварийным. В 2015 году семья встала в очередь на расселение в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года».Большинство горожан, стоявших в очереди на переселение, новые квартиры уже получили. Но повезло не всем. В число несостоявшихся новоселов попали и Антонина с ее сыном.- С 2015 года я стою в очереди на расселение, но мне до сих пор не могут предоставить новое жилье. Никакого движения нет. Летом 2022 года мне пришло письмо об изъятии земли под аварийным домом для муниципальных нужд, при этом новое жилье мне не предлагали. За защитой своих прав я обратилась в прокуратуру, - рассказывает горожанка.Расселить аварийный дом, в котором проживала Антонина, должны были до конца минувшего года.В письме, которое комитет по имуществу отправил в 2022 году Антонине, чиновники прописали условия о выкупе жилья и размер возмещения. Согласно отчету об оценке ООО «НЭКС», Антонине за ее жилище полагалось возмещение в сумме 1 500 000 рублей.Вскоре женщина обратилась в комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ с заявлением, в котором указала, что поскольку многоквартирный жилой дом был включен в адресную программу по расселению граждан из аварийного жилого фонда, то мэрия должна предоставить ей и ее сыну иное жилое помещение на праве собственности взамен изымаемого. Чиновники предупредили женщину, что в случае превышения стоимости предоставляемого жилого помещения относительно изымаемого жилого помещения необходимо ее согласие на доплату разницы. Однако доплачивать за новое жилье Антонина отказалась – у нее нет такой возможности.За защитой своих прав на новое жилье горожанка обратилась в прокуратуру, а затем и в суд. Советский районный суд счел, что если многоквартирный жилой дом, в котором расположена аварийная квартира Антонины, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то женщина имеет право выбора – либо предоставление другого жилого помещения в собственность либо его выкуп.Также, как отметил суд, «в случае отказа собственника от доплаты разницы в стоимости жилого помещения между городом и собственником заключается соглашение о предоставлении жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению».При этом новое жилье должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте Улан-Удэ.Мэрия подала апелляцию в Верховный суд. В апелляционной жалобе чиновники напирали на то, что нормами жилищного законодательства не предусмотрена обязанность органов местного самоуправления доплачивать разницу стоимости жилья за счет бюджета, а также не предусмотрено освобождение участников программы переселения от доплаты разницы в стоимости жилых помещений.«Разделом 8 республиканской адресной программы предусмотрено, что органы местного самоуправления переселяют граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных муниципальному образованию в соответствии с программой», - убеждали коллегию судей представители КУИ.Однако Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. После того, как апелляцию отклонили, чиновники обратились в VIII кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово, но и там их позиция не встретила поддержки.Все это время, пока идут судебные разбирательства, Антонина и ее сын живут у родственников.Недавно комитет по управлению имуществом подал на Антонину в суд – ее с сыном пытаются заставить вселиться в квартиру в микрорайоне Новый Зеленый. Как ранее сообщало наше издание, в ходе эксплуатации квартир жильцы выявили ряд недостатков: отопление и вентиляция не функционируют должным образом, протекает крыша.Антонине предложение вселиться в такую новостройку пришлось не по душе – она наслышана о качестве жилья в Новом Зеленом, а недавно и сама увидела квартиру, куда ей предлагали заселиться.На прошлой неделе женщина съездила на осмотр квартиры. Первое, на что обратили внимание Антонина и юрист Владимир Дашиев, представляющий ее интересы в суде, это распахнутые настежь окна и конденсат на рамах и стеклах.- Когда мы приезжали, было достаточно прохладно, поэтому то, с какой целью распахнули окна, осталось для нас загадкой. На створках окон скопился конденсат, видны подтеки черного цвета по оконному профилю в местах стыков, а внизу на подоконнике имеются черные следы от сажи. В санузле вместо ванной стоит душевой поддон. Если мы откроем региональную адресную программу, то увидим, что в требованиях к вновь возводимому жилью написано, что в санузле должна стоять ванная, про душевой поддон там ничего не сказано. Должна быть также гидро-, пароизоляция на окнах. Света в ванной нет, потолки закрашены - видно, что были подтеки, - рассказывает Владимир Дашиев.По словам юриста, в квартире на момент их визита было достаточно тепло – это единственное, что порадовало Антонину. Однако в ходе осмотра Владимир Дашиев и Антонина выявили еще ряд недостатков.- В прихожей нет места для шкафа или вешалки, элементарно негде вешать одежду. В санузле нет места под стиральную машину. Размер кухни - 5,8 кв. м, ширина кухни – 2,20 метра. Соответственно, стиральную машину тоже не поставишь. Еще и выступ посередине. В комнате ситуация такая же. По закону площадь кухни должна обеспечивать необходимое место для установки минимального набора мебели. Если стиральную машину поставить негде, значит квартира не соответствует минимальному набору требований, - говорит юрист.Владимир Дашиев намерен ходатайствовать о назначении строительной экспертизы всего дома.Следственный комитет ранее сообщал, что председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проверки ситуации с новостройками в Новом Зеленом.В «Улан-УдэСтройзаказчике», который контролировал ход строительства, «Номер один» сообщили, что претензионная работа с застройщиком - ООО «РостИнвестСтрой» - ведется по факту обнаружения недостатков и обращений жильцов многоквартирных домов.- В случае выявления дефектов Следственным комитетом при проведении строительно-технической экспертизы «Улан-УдэСтройзаказчик» в обязательном порядке примет данные замечания в работу и совместно с подрядчиком устранит выявленные нарушения. Дополнительно сообщаем, что жалобы от граждан поступают, не всегда эти замечания обоснованны, так как связаны с неправильной эксплуатацией внутриквартирного оборудования, но в любом случае работа по устранению замечаний проводится, - отмечают в ведомстве.Также «Улан-УдэСтройзаказчик» обещает, что «если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты выполненных работ, то генеральный подрядчик обязан устранить их за свой счет».Фото: ОНФ Бурятии