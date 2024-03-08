Улан-Удэнский горсовет поздравляет с Международным женским днем

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.Пусть это весеннее настроение сопутствует вам всегда, придавая сил и уверенности. Пусть в вашем сердце живут радость и любовь, в семье торжествуют мир и согласие, а в доме царят благополучие и уют!С праздником!