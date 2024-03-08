Общество 08.03.2024 в 08:23
Улан-Удэнский горсовет поздравляет с Международным женским днем
Милые женщины! От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.
Пусть это весеннее настроение сопутствует вам всегда, придавая сил и уверенности. Пусть в вашем сердце живут радость и любовь, в семье торжествуют мир и согласие, а в доме царят благополучие и уют!
С праздником!
Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев
Пусть это весеннее настроение сопутствует вам всегда, придавая сил и уверенности. Пусть в вашем сердце живут радость и любовь, в семье торжествуют мир и согласие, а в доме царят благополучие и уют!
С праздником!
Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев
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