Общество 09.03.2024 в 13:43

Алексей Цыденов: «Кампус - это по-настоящему крутая тема, я ее доведу до конца»

Кампус стоимостью 16 млрд рублей построят на средства федерального бюджета
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Текст: Андрей Константинов
Алексей Цыденов: «Кампус - это по-настоящему крутая тема, я ее доведу до конца»
Глава Бурятии на встрече с молодежью во время съемки передачи Show today подробно рассказал о проекте студенческого кампуса, который будет построен в Улан-Удэ.

«Мне этот проект так нравится. Это один из проектов, который я хочу довести до конца здесь, потому что я вижу в нем хорошую перспективу для республики. Начну издалека. У нас многие, молодежь, которые получают хорошие результаты ЕГЭ, пытаются уехать куда-то в другой регион. Всегда хорошо там, где нас нет. Всегда кажется, что где-то там лучше. Так вот, в будущем кампусе все наши вузы - ВСГУТУ, БГУ, Сельхозакадемия, СИБГУТИ, Академия культуры - они все будут присутствовать. Это будет самый современный кампус. Там и общежитие, и в первую очередь учебный корпус, большой, высокотехнологичный. Большие лабораторные помещения, учебные помещения со всеми оборудованиями. Мы везем туда лучших преподавателей со всей России, мы под них специальное жилье строим, для этих преподавателей, чтобы привезти. У нас будут совместные программы с ВУЗами. Поэтому кампус - это по-настоящему крутая тема, мне нравится, я ее доведу до конца», - заявил Алексей Цыденов.

По, словам главы, кампус построят полностью на средства федерального бюджета – это 16 млрд. рублей.

«У нас кампус будет красивый, крутой, технологически насыщенный. Я сам хочу уже в нем поучиться. Я единственное сожалею, что у меня дети уже все поступили. Ну, кстати, дочка еще будет. Она как раз из школы будет выпускаться как кампус построится», - резюмировал Алексей Цыденов.

Как уточнил глава, проектно-сметная документация по кампусу будет готова уже в этом году, уже в мае её передадут на экспертизу.

Передачу Show today (6+) можно посмотреть сегодня в 14:00 на телеканале АТВ, а также 10 марта в 9:30 на АТВ и в 16:00 на телеканале «Тивиком».

Фото: пресс-служба главы Бурятии
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