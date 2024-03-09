Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии и жизни»

Тема семьи не раз поднималась на встрече главы Бурятии с молодежью во время съемки передачи Show today. Как рассказал Алексей Цыденов, силы и энергию для повседневной работы он черпает, в первую очередь, в семье.- Семья – это главный источник энергии и жизни. Если в семье будут проблемы, работа будет тяжелой, не сможешь. То есть ты будешь перегорать, у тебя всегда за душой будет негатив, какая-то ерунда. Первый источник энергии – это семья. Второе – это люди. Я получаю от людей отдачу, мотивацию. Это меня мотивирует на работу. Повторюсь, когда приедешь, был пустырь – появилась школа, был овраг – появилась дорога или мост. Ты видишь людей, которым от этого стало лучше, у которых жизнь поменялась, перспективы у людей появились. Это мотивирует. Внутренняя мотивация – это внутренний генератор энергии. И, конечно, куча витаминов каждое утро, - поделился глава республики.Алексей Цыденов также рассказал молодежи о новом нацпроекте «Семья», который анонсировал президент России.- Это будет поддержка материнства и детства, поддержка рождаемости, поддержка того, чтобы дети получали условия, чтобы молодые семьи получали поддержку в своем становлении. Это крайне важная задача для нас, потому что мы должны быть как народ, как страна. Через 100-1000 лет мы должны быть. Крещение Руси было тысячу лет назад, вот мы сейчас есть. А для этого мы как люди должны быть. Мы не должны выродиться. А для этого нужно, чтобы были дети. А с учетом того, что сейчас все больше традиций такие, что жениться попозже, детей рожать еще позже, родил одного и галочку поставил, дай бог еще родил и все. Это путь в никуда. Нам надо, чтобы в каждой семье было минимум трое детей. Хороший показатель – пять, - заявил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба главы Бурятии