В Улан-Удэ и Северобайкальск приедет агитпоезд

По территории Дальнего Востока с 25 марта по 10 апреля от станции Северобайкальск до станции Улан-Удэ проедет уникальный агитпоезд по названием «Сила в правде», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Агитпоезд сделает остановки на 18 железнодорожных станциях Дальнего Востока. 25 марта агитпоезд выезжает из Северобайкальска. Также в марте агитпоезд прибудет в Тынду, Верхнезейск, Дугду, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск.В апреле экспозицию агитпоезда увидят жители Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, Белогорска, Благовещенска, Сковородино, Могочи, пос. Карымское, Читы. В Улан-Удэ поезд прибудет 10 апреля.В составе поезда будут работать такие тематические вагоны, как: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!». Также, в железнодорожный состав вошли вагоны под названием «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, Отвага», «Армия России».Кроме того, жители и гости Дальнего Востока увидят образцы современной техники Вооруженных Сил России на нескольких железнодорожных платформах.В ходе стоянок агитпоезда пройдут митинги с участием глав регионов, общественных деятелей и участников СВО. Будут работать молодежные дискуссионные площадки. Выступят артисты ансамбля песни и пляски Восточного военного округа (Хабаровск) и филиала ансамбля песни и пляски округа из Читы.Возрастное ограничение: 6+Фото: «Номер один»