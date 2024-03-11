Общество 11.03.2024 в 12:37

В Улан-Удэ и Северобайкальск приедет агитпоезд

Его маршрут пролегает через 18 городов Дальнего Востока
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ и Северобайкальск приедет агитпоезд
По территории Дальнего Востока с 25 марта по 10 апреля от станции Северобайкальск до станции Улан-Удэ проедет уникальный агитпоезд по названием «Сила в правде», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Агитпоезд сделает остановки на 18 железнодорожных станциях Дальнего Востока. 25 марта агитпоезд выезжает из Северобайкальска. Также в марте агитпоезд прибудет в Тынду, Верхнезейск, Дугду, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск.

В апреле экспозицию агитпоезда увидят жители Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, Белогорска, Благовещенска, Сковородино, Могочи, пос. Карымское, Читы. В Улан-Удэ поезд прибудет 10 апреля.

В составе поезда будут работать такие тематические вагоны, как: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!». Также, в железнодорожный состав вошли вагоны под названием «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, Отвага», «Армия России».

Кроме того, жители и гости Дальнего Востока увидят образцы современной техники Вооруженных Сил России на нескольких железнодорожных платформах.

В ходе стоянок агитпоезда пройдут митинги с участием глав регионов, общественных деятелей и участников СВО. Будут работать молодежные дискуссионные площадки. Выступят артисты ансамбля песни и пляски Восточного военного округа (Хабаровск) и филиала ансамбля песни и пляски округа из Читы.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
Теги
армия

Все новости

В Бурятии прогнозируют неустойчивую с осадками погоду
11.03.2024 в 13:50
Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство общественных территорий Улан-Удэ
11.03.2024 в 13:29
Больше половины россиян отрицательно относятся к ЕГЭ
11.03.2024 в 13:27
Чересчур доверчивого жителя Бурятии обманул лжепродавец автомобиля
11.03.2024 в 13:22
В Улан-Удэ прокуратура начала проверку в связи с поджогом многоквартирного дома
11.03.2024 в 12:44
В Улан-Удэ и Северобайкальск приедет агитпоезд
11.03.2024 в 12:37
В Бурятии на выборах президента страны выступят артисты
11.03.2024 в 12:30
Житель Бурятии обворовал соседку, пока та мылась у него в душе
11.03.2024 в 12:14
В Улан-Удэ неизвестные бросили старую собаку умирать в лесу
11.03.2024 в 12:11
В Улан-Удэ у многоэтажного дома образовалась «дорога-каток»
11.03.2024 в 11:51
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Бурятии прогнозируют неустойчивую с осадками погоду
Днем всю неделю в основном будут плюсовые температуры
11.03.2024 в 13:50
Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство общественных территорий Улан-Удэ
Горожанам предстоит выбрать между двумя зонами
11.03.2024 в 13:29
Больше половины россиян отрицательно относятся к ЕГЭ
В основном это родители старшеклассников
11.03.2024 в 13:27
В Бурятии на выборах президента страны выступят артисты
Выборы совпали по времени с Масленицей
11.03.2024 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru