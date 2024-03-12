Общество 12.03.2024 в 09:23

В Бурятии проект студенческого кампуса в Северобайкальске разработают к лету следующего года

После этого станет известна стоимость объекта
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии проект студенческого кампуса в Северобайкальске разработают к лету следующего года
В Северобайкальске планируют построить кампус для учащихся Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий. Как сообщили в Минстрое Бурятии, торги на проектирование этого объекта уже объявлены. Заявки принимаются до 14 марта.

Согласно техническому заданию, кампус должен включать в себя образовательный и научный комплекс с учебными кабинетами, технологический корпус, трехэтажное общежитие на 200 мест с цокольным этажом и коворкинг. Также на территории студенческого городка будут созданы условия для отдыха студентов, проведения научных исследований и различных мероприятий.

При проектировании кампуса предусмотрят благоустройство прилегающей территории и организацию подъездов к зданиям, не создающие помех основному потоку автотранспорта.

«На проектирование нового студенческого кампуса в Северобайкальске отведено достаточно времени. Положительное заключение государственной экспертизы на проект должно быть получено до июня следующего года. После прохождения экспертизы будет известна стоимость строительства объекта», - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

По словам чиновника, реализация такого проекта позволит не только создать комфортные условия для обучения студентов, но и новые рабочие места.

Напомним, строительство нового кампуса в Северобайкальске входит в мастер-план развития города, который прошлой весной одобрил президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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