Прокуратура Бурятии увидела дурные знаки

Итак, давайте вместе начнем фиксацию городских нарушений, двигаясь по проспекту Автомобилистов от АЗС «БРК» в сторону кольца в 20а квартале. С правой стороны дороги пешеходов, желающих перейти проезжую часть, закрывает от водителей стела АЗС "БРК" со встроенным информационным светодиодным экраном. Стела высотой с ширину проезжей части (более семи метров) установлена на бетонном основании рядом с проезжей частью. Яркими меняющимися картинками на экране днем она отвлекает, а ночью чересчур контрастирует насыщенным цветом и яркостью с окружающей темнотой. Тем самым ослепляет подъезжающих к пешеходному переходу водителей. Световой поток направлен прямиком на водителей.







Развернувшись на кольце, едем по правой стороне проспекта Автомобилистов, где снова видим опаснейший пешеходный переход возле павильона «Крона». Здесь пешеходы выскакивают, словно черт из табакерки, прямо перед машинами. Все дело в том, что павильон прилично так «навис» над дорогой, а подвинуть его подальше уже невозможно, только демонтировать. Налицо практически полное отсутствие «треугольника безопасности». Мало того, что это может способствовать ДТП, так это место еще превратили в способ заработка – напротив пешехода установили дорожную камеру, фиксирующую нарушения. Думается, она относится к разряду «золотых» и здесь есть признаки провокации административных нарушений. Добавим, что на другой стороне от «Кроны» на дублирующей дороге также установлен пешеходный переход с практически нулевой видимостью в вечернее время, что заставляет водителей максимум сбрасывать скорость и замедлять и без того напряженный дорожный трафик.





На участке, не доезжая к перекрестку проспекта Автомобилистов и улицы Ботанической, видна металлическая стойка со знаком «Пешеходный переход». Два знака, размещенных там, разительно отличаются друг от друга, имеют разный цвет и форму фигурок. Один из них напоминает какую-то мазню. Более того, устроители сэкономили на длине стойки – по ГОСТу знак должен висеть минимум на середине полосы. А он явно недотягивает по расстоянию.





Тем временем на другой стороне от «Кроны» огромная бетонная рекламная многолетняя конструкция выступала на проезжую часть. Сейчас убрали красный забор, но остался бетон-монолит, который фактически соседствует с краем проезжей части, и это очень опасно.







Далее мы видим известную практически всем автомобилистам бетонную опорную плиту на въезде в «Автотрейд». Водители ее часто не замечают, портят пороги машин, наскакивают, ломают подвески и сносят картеры двигателей. Как нам рассказали работники «Автотрейда», ее несколько раз уже намеревались снести, используя тяжелую дорожную технику, но каждый раз их останавливали. Плита принадлежит МУП «Водоканал». Нам остается только обратиться к МУПу: «Водоканал, уберите плиту, не портите жизнь автомобилистам».







Дальше расположена потресканная бетонная опора в середине дублирующей дороги проспекта Автомобилистов (недалеко от АЗС «Роснефть»). Она не имеет единого знака «Препятствие» и «Объезд препятствия справа». Как хочешь, так и объезжай. Как результат – частые ДТП в этом месте.







К «художествам» в области дорожных знаков явно прибавился коммерческий интерес. Многие знаки вдруг стали прямиком направлять автомобилистов к бизнесменам. Добавим, что названий коммерческих фирм и рекламы на дорожных знаках быть не должно в принципе. Ведь автомобилисты на дороге должны информироваться по дорожной ситуации, а не глазеть на рекламу.





Но в итоге, например, мы видим, что знак 7.4 «Техническое обслуживание автомобилей» переформатировался в коммерческий знак 100 метров до СТО «Автолидер». Чудеса да и только.







С наступлением лета в Улан-Удэ демонтируют десятки бракованных дорожных знаков, переделают дорожную разметку и уберут «левые» рекламные конструкции. Начнут с самой «коммерческой» магистрали — пр. Автомобилистов. Как стало известно «Номер один», прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку, выяснив, что многие знаки в столице установлены с грубейшими нарушениями.В результате подобного разгильдяйства людей, ответственных за установку дорожных знаков и нанесение разметки, водители необоснованно привлекаются к ответственности, а пешеходы рискуют жизнью.Дорожные знаки должны помогать автомобилистам и пешеходам ориентироваться в сложном пространстве городского трафика. Но не на проспекте Автомобилистов, который вполне можно назвать проспектом автомобильных нарушений. Дело даже не в том, что в этой напряженной автомагистрали расположено рекордное число видеокамер, которыми фиксируется большое число нарушений правил. Зашкаливает и количество самих указателей, которые только сбивают с толку водителей и пешеходов.«Номер один» удалось получить доступ к документации, проливающей свет на творящиеся безобразия в области дорожных знаков. Добавим, что каждое нарушение ГОСТа (под названием «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Знаки») зафиксировано с помощью фото и видео и подтверждено соответствующими выездами сотрудников ГИБДД и прокуратуры.При этом в дождливую или снежную погоду блики отблеском отражаются от проезжей части. В результате опора стационарного электрического освещения, опора с дорожным знаком и заборным ограждением, расположенным за ними, и монументальная стела - все это вместе не позволяет своевременно обнаружить пешеходов, рассчитывающих перейти через проезжую часть. При этом их видимость должна быть обеспечена исходя из обеспечения «треугольника видимости» - пешеход-транспорт - в соответствии с пунктом 6.2.6 ГОСТ 32944-2014. Такого «треугольника» там нет.Далее двигаемся в сторону Богатырского моста, где была установлена табличка с круговым движением, не имеющая (как должно быть по ГОСТу) жирной линии круга, что обозначает главную дорогу на кольце. То есть, судя по линиям равной толщины на табличке, он странным образом становится перекрестком с круговым движением равнозначных дорог. И водитель теперь (согласно такому знаку) имеет преимущество въезда на кольцо, а затем он же, двигаясь по нему, обязан пропускать всех заезжающих на круговое движение. Абсурд. Ведь на этом участке, по правилам, машины, которые уже на кольце, имеют преимущество перед въезжающими.На изготовлении самих знаков тоже явно решили сэкономить. На проспекте Автомобилистов стоит знак «Направление движения по полосам». Вначале там была указана стрелочка «налево», потом поняли, что запутались с потоками, и, вместо того, чтобы установить новый знак, просто заклеили ее… фольгой. На противоположной стороне дороги к подобному знаку тоже подклеили фольгу.А дальше на перекрестке перед «Мегатитаном» в середине знака «Направление движения по полосам» художники незатейливо закрасили стрелочку налево. Причем на знаке явно видно три отверстия, чего быть не должно.Еще один интересный экземпляр - знак «Направление движения по полосам» обозначен на выезде с проспекта Автомобилистов на улицу Ботаническую. На нем почему-то улица Ботаническая указана только в одну сторону. При этом на знаке проступают темные пятна. А в них стали четко проявляться перевернутые буквы. Иначе говоря, они переизготовлены из бывших ранее в употреблении знаков. Так называемая «вторичка», или отбраковка. А ведь за это «творение» наверняка уплатили как за новый знак. Добавим, что за все дорожные знаки на проспекте Автомобилистов, и за их установку, и за изготовление, уплачено из бюджета как за новые. Но в итоге видим отбраковку, нарисованную «художниками-импрессионистами».Причем устроители знаков, особо не заморачиваясь установкой конструкции под знаки, решили их просто забить насмерть болтами забить к дорожным столбам.Естественно, чиновники вынуждены оправдываться за творящиеся безобразия со знаками. В ответе заявителю (активному жителю Улан-Удэ, который обратил внимание на вышеперечисленные нарушения) и в прокуратуру от комитета городского хозяйства Улан-Удэ чиновники пожаловались, что лишь с 2023 года их ведомству переданы полномочия по организации разметки и дорожных знаков в городе. Ранее они этим вопросом не занимались. В 2023 году времени на раскачку не было и кое-что коммунальщики сделали – часть безобразных знаков обновили, часть демонтировали. Но поскольку неожиданно наступила зима, а строительные работы требуют плюсовой температуры, основные работы перенесли на весну и лето 2024 года. При этом чиновники признали многие «косяки» установщиков дорожных знаков, пообещав принять меры. Причем довольно оригинальные.«Треугольник видимости» вблизи проспекта Автомобилистов, 12/1, не обеспечен ввиду нахождения в данной местности салона цветов «Крона». В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения собственником ИП Посаженников Р.П. на пешеходном переходе за счет собственных средств будет установлен светофорный объект до 15 мая 2024 года», - сообщается в письме комитета.Таким образом, чтобы остаться между двух дорог, собственнику, дабы не лишаться доходного места, видимо, придется произвести несвойственные, по сути, бизнесмену траты. Но если это произойдет, как запланировано, то расположенная в нескольких десятках метров от павильона камера, сегодня заколачивающая деньги на нерегулируемом пешеходном переходе, потеряет всякое коммерческое значение.«Номер один» будет наблюдать за тем, как чиновники с наступлением тепла станут наводить порядок с дорожными знаками. Ведь от их расторопности зависит безопасность пешеходов и водителей.Фото: «Номер один»