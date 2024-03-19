Общество 19.03.2024 в 10:14

Тункинский нацпарк ищет волонтеров в летний лагерь

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Текст: Служба информации "Номер один"
Тункинский нацпарк ищет волонтеров в летний лагерь

Тункинский национальный парк объявил о начале сбора заявок для участия в первом волонтерском лагере. До 15 мая национальный парк ждет заявки от тех, кто хочет посетить уникальный отдаленный уголок Бурятии и поработать на благо природы.

Первый волонтерский лагерь пройдет с 10 по 23 июня. Во время волонтерской смены можно помочь в обустройстве экологической тропы «Тропа здоровья» и экологической тропы на «Пик любви». Также нужно будет помочь с анкетированием посетителей национального парка.

- Волонтерам Тункинский нацпарк предоставляет бесплатный трансфер и проживание. Обязательное условие для участия – прививка от клещевого энцефалита и возраст от 18 лет, - сообщили в нацпарке.

Кроме уборки троп, во время смены нужно быть готовым и к другим полезным работам – к уборке насыпи в местах отдыха, замене информационных стендов, установке предупредительных знаков и стендов, подготовке и доставке материала для ограждения на экологической тропе, покраске ступенек по экологической тропе.

Справки по тел.: 8(30147)42637 - отдел туризма и рекреации, адрес электронной почты tourism@tunkapark.ru. Также с подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://goodsurfing.org/offers/host/2662.

 

Фото: Номер один

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