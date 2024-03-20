Общество 20.03.2024 в 10:12
Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль
У виновника аварии не было полиса ОСАГО
Текст: Андрей Константинов
Под контролем судебных приставов житель Улан-Удэ, спровоцировавший массовое ДТП, выплатил одному из пострадавших компенсацию материального ущерба.
Как рассказали в УФССП Бурятии, водитель, не справившись с рулевым управлением, врезался в стол, после чего въехал в два припаркованных рядом автомобиля. От удара один из пострадавших автомобилей отбросило на другую машину, а далее по инерции припаркованные автомобили начали въезжать друг в друга. Всего в ДТП, помимо виновника, пострадали шесть машин.
Поскольку у водителя, который спровоцировал ДТП, отсутствовал полис ОСАГО, одна из пострадавших обратилась в суд. Суд счел её требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснении последствий в случае уклонения исполнения решения суда, виновник ДТП выплатил сумму ущерба в полном объеме.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как рассказали в УФССП Бурятии, водитель, не справившись с рулевым управлением, врезался в стол, после чего въехал в два припаркованных рядом автомобиля. От удара один из пострадавших автомобилей отбросило на другую машину, а далее по инерции припаркованные автомобили начали въезжать друг в друга. Всего в ДТП, помимо виновника, пострадали шесть машин.
Поскольку у водителя, который спровоцировал ДТП, отсутствовал полис ОСАГО, одна из пострадавших обратилась в суд. Суд счел её требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснении последствий в случае уклонения исполнения решения суда, виновник ДТП выплатил сумму ущерба в полном объеме.
Фото: ГИБДД Бурятии