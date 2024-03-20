Общество 20.03.2024 в 10:12

Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль

У виновника аварии не было полиса ОСАГО
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль
Под контролем судебных приставов житель Улан-Удэ, спровоцировавший массовое ДТП, выплатил одному из пострадавших компенсацию материального ущерба.
 
Как рассказали в УФССП Бурятии, водитель, не справившись с рулевым управлением, врезался в стол, после чего въехал в два припаркованных рядом автомобиля. От удара один из пострадавших автомобилей отбросило на другую машину, а далее по инерции припаркованные автомобили начали въезжать друг в друга. Всего в ДТП, помимо виновника, пострадали шесть машин.
 
Поскольку у водителя, который спровоцировал ДТП, отсутствовал полис ОСАГО, одна из пострадавших обратилась в суд. Суд счел её требования обоснованными и вынес решение взыскать с ответчика 280 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
 
После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснении последствий в случае уклонения исполнения решения суда, виновник ДТП выплатил сумму ущерба в полном объеме.

Фото: ГИБДД Бурятии

Теги
ДТП ущерб

Все новости

В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды
20.03.2024 в 11:24
Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП
20.03.2024 в 11:11
В Бурятии на курорте Аршан горел дом
20.03.2024 в 11:06
В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы на месте провала
20.03.2024 в 10:47
Школьников Улан-Удэ поощрили медалями «Будущее российской науки»
20.03.2024 в 10:38
В Бурятии разоблачили юного сельского хакера
20.03.2024 в 10:34
В Бурятии предупредили о сходе снежных лавин
20.03.2024 в 10:24
Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль
20.03.2024 в 10:12
В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе
20.03.2024 в 10:12
Житель Бурятии ударил ножом в живот односельчанина
20.03.2024 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды
Накануне в Гусиноозерске работали саперы
20.03.2024 в 11:24
Школьников Улан-Удэ поощрили медалями «Будущее российской науки»
Они их получили за участие в конкурсе талантливой молодежи
20.03.2024 в 10:38
В районе Бурятии инвалиду не выдавали бесплатные лекарства
В дело вмешалась прокуратура
20.03.2024 в 09:14
Не лает, не кусает…
Хитроумную аферу в стиле американских блокбастеров (только масштабом поменьше) провернул житель небольшого села в Бурятии
20.03.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru