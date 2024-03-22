Бурятия попала в топ регионов по спросу на таксистов

Сегодня 22 марта отмечается Международный день таксистов. Праздник был учрежден 22 марта 1907 года в Великобритании. В России его отмечать стали с 21 июня 1925 года. В преддверии праздника эксперты портала по подбору вакансий hh.ru, изучили спрос на водителей такси в Бурятии и их зарплаты.

В 2023 году работодатели по России опубликовали около 14 тысяч вакансий для водителей такси, что на 21% превышает показатель за 2022 год. В пятерку лидеров по количеству вакансий для водителей такси вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.

- На Дальнем Востоке спрос на таксистов в 2023 году увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего водители требовались в Хабаровском крае (26% от всех подобных дальневосточных вакансий), Приморье (18%), Республике Бурятия (16%). Требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес, - рассказали эксперты.

При этом наибольший рост по числу вакансий таксистов показали работодатели из Забайкальского края, где за год потребность в новых сотрудниках такси выросла на 114% в сравнении с прошлым годом.

На втором месте – Еврейская автономная область (рост спроса на 83% в сравнении с 2022 годом), на третьем – Сахалинская область (+76%).

В Республике Бурятия спрос на профессиональных водителей такси в 2023 году вырос на 19% по сравнению с 2022 годом.

Средняя зарплата таксистов по стране сейчас - 107 300 руб., что на 23% больше, чем в 2022 году. В Бурятии предлагаемая средняя зарплата у водителей такси в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 11% и составила 100 000 руб.

Также эксперты добавили, что водитель – одна из самых низкоконкурентных специализаций. В феврале на одну вакансию таксиста в Бурятии приходилось 3,9 резюме.





Фото: Номер один