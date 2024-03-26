Общество 26.03.2024 в 09:24

Монголия, не имеющая выхода к морю, зарегистрировала под своим флагом 245 судов

Они имеют право заходить в любой порт мира
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Текст: Чингис Шоноев
Монголия, не имеющая выхода к морю, зарегистрировала под своим флагом 245 судов
Монголия – страна, которая не имеет выхода к морю, но 245 торговых судов, зарегистрированных на сегодня под монгольским флагом, имеют право заходить в любой морской порт мира. Об этом сообщила Морская администрация министерства дорог и развития транспорта страны во время симпозиума «Конвенция по морскому праву и возможностям развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

«Прошло 20 лет как наше совместное с Сингапуром предприятие начало регистрацию торговых судов под флагом Монголии, не имеющей выхода к морю. За это время мы накопили достаточно опыта. Монголы сами регистрируют судно. На сегодня 245 судов, зарегистрированных под монгольским флагом, имеют право заходить в любой порт мира», – привело данные главное морское ведомство страны.

По его данным, в государственном судовом регистре Монголии регистрируются только грузовые суда. В регистр не входят суда военно-морских сил, а также рыболовные и пассажирские суда. Монголия проводит регистрацию судов на условиях временной или постоянной регистрации. Симпозиум по морскому праву прошел накануне официального открытия правительственного форума «Возрождение погранпереходов 2024», который пройдет в столице Монголии 26 марта.

Морская администрация Монголии проводит работу по созданию условий перевозки морем своей горнорудной продукции и минерального сырья в направлении рынков третьих стран. Для этого ведомство открыло представительство в порту Цзиньчжоу китайской провинции Ляонин и создала совместную судоходную компанию Монголии и Южной Кореи - «Монгол - Саммок Ложистикс».

Соглашение о транспортировке монгольских грузов через российский порт Восточный было подписано во Владивостоке во время Восточного экономического форума в 2017 году. Но вопрос о выгрузке и хранении угля в порту Восточный окончательно не решен.

Фото: «Номер один»
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