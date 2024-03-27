Полиция нравов с калькулятором

Вот только пока непонятно, кто и как будет отслеживать обзывательства хулиганов. Разве только появится специальная полиция нравов, которая будет следить за происходящим в школах. Тогда ей наверняка понадобится еще и своя бухгалтерия. Ведь только один ученик способен за две минуты наговорить сразу на 50 штрафов, и тут без калькулятора не обойтись.

Идея, на наш взгляд, замечательная. Глядишь, такими темпами вечные сборы денег на шторы или краску отменят. Доходы школ резко вырастут. А учителя, глядишь, будут еще и проценты получать от оформленных штрафов, чтобы хоть как-то покрыть свои моральные страдания. Опять же ждем соревновательного эффекта (кто соберет больше штрафов) и все такое.

Чем не еще одна мощная реформа образования?