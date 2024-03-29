Жителя Бурятии заставили заплатить полумиллионный долг по алиментам

Свыше полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с жителя Тункинского района Бурятии, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов.Как рассказали в УФССП РБ, после распада семьи мужчина предпочел забыть о своих родительских обязанностях. По решению суда он должен был отдавать четверть своего дохода в качестве алиментов на содержание своего сына, однако на протяжении длительного времени никаких выплат сельчанин не делал.После возбуждения исполнительного производства пристав выяснил место работы должника, после чего задолженность стала взыскиваться с его зарплаты отца. Но эти ежемесячные выплаты не могли покрыть всю сумму долга, которая на начало 2024 года составила 512 тысяч рублей.«В рамках исполнительного производства был реализовал комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный действующим законодательством. Выяснилось, что у мужчины в собственности есть автомобиль. В отношении транспортного средства оперативно наложили арест, чтобы должник не смог ни продать, ни переписать его на другого человека. После этих мер горе-отец изыскал денежные средства и полностью выплатил задолженность по алиментам», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»