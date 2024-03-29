Общество 29.03.2024 в 09:27

Жителя Бурятии заставили заплатить полумиллионный долг по алиментам

Мужчина быстро нашел деньги, когда приставы арестовали его автомобиль
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии заставили заплатить полумиллионный долг по алиментам
Свыше полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с жителя Тункинского района Бурятии, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов.

Как рассказали в УФССП РБ, после распада семьи мужчина предпочел забыть о своих родительских обязанностях. По решению суда он должен был отдавать четверть своего дохода в качестве алиментов на содержание своего сына, однако на протяжении длительного времени никаких выплат сельчанин не делал.
 
После возбуждения исполнительного производства пристав выяснил место работы должника, после чего задолженность стала взыскиваться с его зарплаты отца. Но эти ежемесячные выплаты не могли покрыть всю сумму долга, которая на начало 2024 года составила 512 тысяч рублей.

«В рамках исполнительного производства был реализовал комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный действующим законодательством. Выяснилось, что у мужчины в собственности есть автомобиль. В отношении транспортного средства оперативно наложили арест, чтобы должник не смог ни продать, ни переписать его на другого человека. После этих мер горе-отец изыскал денежные средства и полностью выплатил задолженность по алиментам», - сообщили в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
алименты

Все новости

В Бурятии бесследно исчез 68-летний мужчина
30.03.2024 в 11:16
«Колоссальный по значимости для Бурятии проект»
30.03.2024 в 11:02
«Продление» сим-карты обошлось жительнице Улан-Удэ в 1,5 млн рублей
30.03.2024 в 10:10
У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии
30.03.2024 в 09:41
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
30.03.2024 в 09:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
30.03.2024 в 07:00
Для жителей Бурятии 5 апреля покажут спектакль «Бальжан Хатан»
29.03.2024 в 17:49
В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей
29.03.2024 в 16:59
В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку
29.03.2024 в 16:50
На Казанском вокзале в Москве появилась площадь Строителей БАМ
29.03.2024 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
«Колоссальный по значимости для Бурятии проект»
В республике начнется строительство второго Северомуйского тоннеля
30.03.2024 в 11:02
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
С 5 апреля по 8 мая там будут ремонтировать ливневку
30.03.2024 в 09:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
Мобилизованного бойца все-таки уволили в запас из-за проблем со здоровьем
30.03.2024 в 07:00
В Бурятии организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей
Причина административного наказания - движение без специального разрешения с превышением допустимых габаритов транспортного средства

29.03.2024 в 16:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru