В Бурятию поступит новая лесопожарная техника

Глава Бурятии принял участие во всероссийском совещании «Леса России», которое прошло под председательством главы Рослесхоза Ивана Советникова в Москве. Как сообщил Алексей Цыденов, в 2024 году Рослесхоз выделил республике почти 127 млн рублей на покупку 20 единиц техники. А начиная с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» в республике приобретено 226 единиц лесопожарной техники.«Предпринимаемые республикой комплексные меры приносят свои результаты. Так, показатель сокращения площади лесных пожаров в 2023 году по отношению к среднему пятилетнему значению в республике снижен на 74%. А оперативность тушения в первые сутки увеличилась до 88,5%. Всех результатов нам удалось добиться благодаря раннему обнаружению пожаров, своевременному наращиванию сил и средств пожаротушения, проведению активной противопожарной пропаганды и многим другим мероприятиям», - рассказал глава Бурятии.Он также поблагодарил всех сотрудников лесничеств, лесхозов и добровольцев за то, что всегда стоят на страже лесов.Фото: РАЛХ