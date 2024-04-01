Общество 01.04.2024 в 15:40

Депутат Хурала Бурятии передал джип для бойцов СВО

Геннадий Доржиев уже не первый раз помогает военнослужащим на передовой
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Текст: Андрей Константинов
Депутат Хурала Бурятии передал джип для бойцов СВО
Депутат Народного Хурала Бурятии, гендиректор компании «СмитИнвест» Геннадий Доржиев передал внедорожник «Тойота Ленд Крузер» для общественной организации ветеранов «Боевое братство». Вскоре этот джип отправится в зону СВО.

«Для нас важно постоянно помогать нашим военнослужащим, находящимся на передовой. Пусть этот внедорожник послужит землякам верой и правдой в бою. Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы. Мы ждём наших ребят домой здоровыми и невредимыми», - сказал Геннадий Доржиев.

Заместитель председателя Комитета по государственному устройству Хурала, руководитель «Боевого братства» Жамбал-Жамсо Жанаев выразил уверенность, что полученный «железный конь» станет для солдат настоящим боевым другом.

Как отметили в Хурале Бурятии, Геннадий Доржиев уже не первый раз помогает военнослужащим. Ранее бизнесмен помогал бойцам в приобретении снаряжения, приборов ночного видения, спутниковых телефонов и дронов.

Фото: скриншот видео

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