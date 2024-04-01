Общество 01.04.2024 в 15:40
Депутат Хурала Бурятии передал джип для бойцов СВО
Геннадий Доржиев уже не первый раз помогает военнослужащим на передовой
Текст: Андрей Константинов
Депутат Народного Хурала Бурятии, гендиректор компании «СмитИнвест» Геннадий Доржиев передал внедорожник «Тойота Ленд Крузер» для общественной организации ветеранов «Боевое братство». Вскоре этот джип отправится в зону СВО.
«Для нас важно постоянно помогать нашим военнослужащим, находящимся на передовой. Пусть этот внедорожник послужит землякам верой и правдой в бою. Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы. Мы ждём наших ребят домой здоровыми и невредимыми», - сказал Геннадий Доржиев.
Заместитель председателя Комитета по государственному устройству Хурала, руководитель «Боевого братства» Жамбал-Жамсо Жанаев выразил уверенность, что полученный «железный конь» станет для солдат настоящим боевым другом.
Как отметили в Хурале Бурятии, Геннадий Доржиев уже не первый раз помогает военнослужащим. Ранее бизнесмен помогал бойцам в приобретении снаряжения, приборов ночного видения, спутниковых телефонов и дронов.
Фото: скриншот видео
«Для нас важно постоянно помогать нашим военнослужащим, находящимся на передовой. Пусть этот внедорожник послужит землякам верой и правдой в бою. Наша задача – дать военнослужащим необходимые ресурсы, чтобы приблизить день Победы. Мы ждём наших ребят домой здоровыми и невредимыми», - сказал Геннадий Доржиев.
Заместитель председателя Комитета по государственному устройству Хурала, руководитель «Боевого братства» Жамбал-Жамсо Жанаев выразил уверенность, что полученный «железный конь» станет для солдат настоящим боевым другом.
Как отметили в Хурале Бурятии, Геннадий Доржиев уже не первый раз помогает военнослужащим. Ранее бизнесмен помогал бойцам в приобретении снаряжения, приборов ночного видения, спутниковых телефонов и дронов.
Фото: скриншот видео
Тегиспецоперация помощь