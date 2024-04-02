В России МРОТ повысится до 35 тысяч рублей

Владимир Путин поручил повысить МРОТ быстрыми темпами. К 2030 году он должен достичь не менее 35 тыс. рублей, заявил президент в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

- Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, - говорится в перечне поручений президента по итогам послания Федеральному собранию.

Ответственным президент назначил премьера Михаила Мишустина.

Во время обращения к Федеральному собранию президент отметил, что с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. Он подчеркнул тогда, что «подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты».

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составил 16 242 руб., в 2024 году он увеличился до 19 242 руб, что на 18,5% больше, чем в прошлом году.

Также вместе с МРОТом с 1 января увеличились на 7,5% страховые пенсии по старости.





Фото: Номер один