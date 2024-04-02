Общество 02.04.2024 в 12:33

В России МРОТ повысится до 35 тысяч рублей

Это планируется сделать к 2030 году
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В России МРОТ повысится до 35 тысяч рублей

Владимир Путин поручил повысить МРОТ быстрыми темпами. К 2030 году он должен достичь не менее 35 тыс. рублей, заявил президент в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

- Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, - говорится в перечне поручений президента по итогам послания Федеральному собранию.

Ответственным президент назначил премьера Михаила Мишустина.

Во время обращения к Федеральному собранию президент отметил, что с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. Он подчеркнул тогда, что «подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты».

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составил 16 242 руб., в 2024 году он увеличился до 19 242 руб, что на 18,5% больше, чем в прошлом году.

Также вместе с МРОТом с 1 января увеличились на 7,5% страховые пенсии по старости.


Фото: Номер один

 

Все новости

В Бурятии передали штормовое предупреждение
04.04.2024 в 14:12
«Пламя било в лицо»
04.04.2024 в 13:46
Мастерская новых медиа приглашает участников из Бурятии
04.04.2024 в 13:40
Каждый второй житель Улан-Удэ мечтает о четырехдневной рабочей неделе
04.04.2024 в 13:27
В Улан-Удэ посетитель бара украл телефон у пьяной студентки
04.04.2024 в 12:52
Студенты из колледжа искусств Бурятии стали призерами международного конкурса имени Олега Лундстрема
04.04.2024 в 12:51
«Ты знал, что она замужем?»
04.04.2024 в 12:30
Жители Бурятии могут попробовать себя в конкурсе социальных проектов и журналистских статей
04.04.2024 в 12:15
Житель Бурятии получил уголовное дело за оскорбление судьи
04.04.2024 в 12:05
Жителей Улан-Удэ зовут на субботник в Этнографический музей
04.04.2024 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В республике ожидаются дождь, снег и сильный ветер
04.04.2024 в 14:12
Мастерская новых медиа приглашает участников из Бурятии
Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля
04.04.2024 в 13:40
Каждый второй житель Улан-Удэ мечтает о четырехдневной рабочей неделе
Освободившийся день они готовы потратить на семью и на отдых
04.04.2024 в 13:27
Жители Бурятии могут попробовать себя в конкурсе социальных проектов и журналистских статей
Тема конкурса- Семья и будущее России
04.04.2024 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru