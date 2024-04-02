В Улан-Удэ прошел профилактический рейд «Тонкий лед»

Мероприятие проводилось по береговой линии Селенги. Специалисты напомнили горожанам об опасности выхода на лед, и запрете выезда на него на автомобилях, сообщили в районной администрации.Рейд организован сотрудниками администрации Советского района совместно с представителями Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности мэрии, Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС по Республике Бурятия.- Уважаемые горожане! Контролируйте местонахождение ваших детей во время прогулок и предупредите их об опасности тонкого льда, - призывают организаторы рейда.Номера телефонов вызова экстренных служб: 101 - со всех мобильных операторов или 112 - единая диспетчерская служба.