Общество 02.04.2024 в 13:18

В Улан-Удэ прошел профилактический рейд «Тонкий лед»

Горожанам напомнили об опасности выхода на лед, запрете выезда на него на автомобилях

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ прошел профилактический рейд «Тонкий лед»
Мероприятие проводилось по береговой линии Селенги. Специалисты напомнили горожанам об опасности выхода на лед, и запрете выезда на него на автомобилях, сообщили в районной администрации.

Рейд организован сотрудниками администрации Советского района совместно с представителями Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности мэрии, Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС по Республике Бурятия.

- Уважаемые горожане! Контролируйте местонахождение ваших детей во время прогулок и предупредите их об опасности тонкого льда, - призывают организаторы рейда. 

Номера телефонов вызова экстренных служб: 101 - со всех мобильных операторов или 112 - единая диспетчерская служба.

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