Общество 02.04.2024 в 13:18
В Улан-Удэ прошел профилактический рейд «Тонкий лед»
Горожанам напомнили об опасности выхода на лед, запрете выезда на него на автомобилях
Текст: Ольга Лазарева
Мероприятие проводилось по береговой линии Селенги. Специалисты напомнили горожанам об опасности выхода на лед, и запрете выезда на него на автомобилях, сообщили в районной администрации.
Рейд организован сотрудниками администрации Советского района совместно с представителями Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности мэрии, Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС по Республике Бурятия.
- Уважаемые горожане! Контролируйте местонахождение ваших детей во время прогулок и предупредите их об опасности тонкого льда, - призывают организаторы рейда.
Номера телефонов вызова экстренных служб: 101 - со всех мобильных операторов или 112 - единая диспетчерская служба.
Рейд организован сотрудниками администрации Советского района совместно с представителями Комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности мэрии, Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС по Республике Бурятия.
- Уважаемые горожане! Контролируйте местонахождение ваших детей во время прогулок и предупредите их об опасности тонкого льда, - призывают организаторы рейда.
Номера телефонов вызова экстренных служб: 101 - со всех мобильных операторов или 112 - единая диспетчерская служба.
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