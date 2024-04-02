Для трамваев Улан-Удэ закупили новый эвакуатор

Автопарк МУП «Управление трамвая» пополнится новым эвакуатором. Он будет поднимать вагоны в случае схода с рельс.Как сообщили в мэрии города, эвакуатор выполнен на базе полноприводного шасси автомобиля КАМАЗ. Его стоимость 19 млн. рублей. В конце марта машина была полностью готова и сейчас направляется в Улан-Удэ.«Автопарк «Управления трамвая» ежегодно обновляется. Так, в 2022 году приобретена специализированная машина энергослужбы для оперативного ремонта контактной сети. В прошлом году предприятие пополнилось тремя служебными авто, которые подвозят водителей трамвая и кондукторов», - сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ