На СВО погиб отец троих сыновей

Вячеслав Андреевич Голышев родился в городе Иркутск в семье Олега Геннадьевича и Светланы Петровны, где был старшим сыном. В 2007 году он окончил МОУ ИРМО "Пивоваровская средняя общеобразовательная школа" и поступил в Машиностроительный колледж Иркутского Национального исследовательского технического университета. Начав свою трудовую карьеру, Вячеслав работал в ООО "Буф" в должности помощника мастера по дереву.В 2017 году он переехал в поселок Аршан республики Бурятия, где познакомился со своей будущей супругой Голышевой Ниной Алексеевной. В браке у них появились трое сыновей. К сожалению, младшего сына Вячеслав так и не смог увидеть.Вячеслав был очень добрым, отзывчивым, дружелюбным человеком. Был хорошим сыном, братом, мужем, отцом.В июле 2023 года принял решение и подписал контракт и отправился в зону СВО.Вячеслав Андреевич погиб 13 октября 2023 года, при исполнении воинского долга в зоне СВО с доблестью и достоинством выполняя поставленную боевую задачу.У Вячеслава остались родители, жена, дети, два брата. Похороны пройдут в городе Иркутск.Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Тункинский район» выражают искренние соболезнования родным и близким Голышева Вячеслава Андреевича, жителя пос. Аршан.