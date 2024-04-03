Пожарной охране нужна поддержка

Он подчеркнул, что процент изношенности техники высокий и необходимость поддержки пожарных республики понимают и в Народном Хурале, и в правительстве Бурятии. Так, у пожарных в Усть-Баргузине на боевом дежурстве находится автомобиль 1960-х годов выпуска. Это «КРАЗ» повышенной проходимости, с большой цистерной на 12 «кубов».





В ходе выездного заседания, парламентарии единогласно согласились, что работу с МЧС России надо продолжать и настаивать, чтобы подразделения федеральной противопожарной охраны появились во всех райцентрах Бурятии. Также они подняли ряд вопросов насчет развития материальной базы республиканской службы, льготах для добровольных пожарных и т. д.





Депутаты комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы провели выездное заседание. Парламентарии обсудили положение в сфере борьбы с пожарами, посетили расположение Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС), а также Центр обработки вызовов «Система-112», куда стекаются звонки людей, оказавшихся в трудной ситуации.Как отметил Петр Мордовской, председатель комитета Хурала, примерно в это время в республике объявляется особый противопожарный режим.«Уже начались палы сухой травянистой растительности, начались возгорания. У нас в республике 631 населенный пункт и только 8 из них прикрыты федеральным пожарно-спасательных гарнизоном. То есть российское МЧС реагирует на пожары только в г. Улан-Удэ, Северобайкальск и некоторых других населенных пунктах», - сказал он.Все остальные прикрываются республиканским пожарно-спасательным гарнизоном при поддержке добровольцев.«Один из проблемных вопросов сегодня – это, конечно, материально-техническое обеспечение. Определенные положительные моменты, конечно, есть. У нас на этот год запланировано приобретение пяти новых автоцистерн. Сегодня стоимость одной автоцистерны – свыше 20 миллионов рублей. В дальнейшем мы будем продолжать работать над этим. Обновление нужно. Особенно в отдаленных районах», - констатировал Петр Мордовской.Как доложил депутатам Сергей Андриевский, директор ГКУ «Противопожарная служба Республики Бурятия», в составе республиканского ГКУ есть 75 пожарных частей, общая штатная численность которых 1155 человек. Они защищают от пожаров 45 процентов населенных пунктов республики. Многие села имеют только добровольных пожарных.«С начала года в республике произошло 737 пожаров, что на 3,8 процента меньше среднего значения количества пожаров за последние пять лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 0,6 процента, гибель людей на пожарах увеличилась на 45 процентов (зарегистрировано 29 случаев)», - привел, в частности, цифры Сергей Андриевский, выступивший с обстоятельным докладом.Председатель комитета и другие депутаты высказали теплые слова благодарности в адрес профессиональных пожарных, а также членов добровольных пожарных дружин. В пожарной охране есть люди, которые работают в ней 30 и более лет. Несмотря на дефицит кадров в пожарных частях, ситуация с пожарами удается держать под контролем.Но, например, в 37 пожарных частях дежурит, вообще, один человек. Надо доводить дежурные караулы до полного состава. Долгое время остро стоит вопрос создания новых подразделений. К сожалению, бюджет Бурятии не имеет возможности профинансировать это. Выход видится в увеличении числа федеральных пожарных частей. Бурятия неоднократно обращалась в федеральный Центр с этим вопросом, но безрезультатно.Республиканская противопожарная служба организована на весьма высоком уровне. Даже с текущей численностью, с нынешней большой зоной ответственности, она, в целом, справляется со своими обязанностями. Огненных трагедий, гремящих на всю страну, не происходит, села не сгорают. Москва это видит и не идет навстречу просьбам.В сравнении, например, с Забкраем ситуация выглядит в какой-то мере обидно. Там положение запустили настолько, что оно начало выходить из-под контроля. «И там сорок пожарных частей было построено за счет федерального бюджета», - сравнил положение Петр Мордовской.Посетив вместе с депутатами поисково-спасательную службу, Петр Мордовской подчеркнул профессионализм ее сотрудников, готовность прийти на помощь людям, попавшим в ДТП, оказавшимся в беде в лесу, горах, на воде. «Наши спасатели, считаю, лучшие спасатели в стране. Я знаю, о чем говорю», - заявил он.В состав БРПСС входят три отряда. Отряд №1 расположен в Улан-Удэ. Другие два находятся в г. Гусиноозерске и в Тункинском районе.«Здесь тоже есть кадровая проблема. Мы сегодня даже пошли на то, чтобы брать студентов последнего курса нашего ВСГУТУ, которые учатся на факультете МЧС они стажируются, а затем приходят по окончании ВУЗа на работу в поисково-спасательную службу», - сказал он.Особенно горячая пора у спасателей наступает, когда жители Бурятии в массовом порядке выходят на сбор дикоросов. Депутаты поговорили со спасателями, ознакомились с используемой техникой и оборудованием.По итогам выездного заседания комитета Хурала, был принят ряд рекомендаций, направленных на поддержку республиканских спасательных структур.Фото: «Номер один»