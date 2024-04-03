Общество 03.04.2024 в 17:21
Пожарной охране нужна поддержка
Депутаты Хурала рассмотрели ситуацию в ключевых спасательных организациях
Текст: Петр Санжиев
Депутаты комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы провели выездное заседание. Парламентарии обсудили положение в сфере борьбы с пожарами, посетили расположение Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС), а также Центр обработки вызовов «Система-112», куда стекаются звонки людей, оказавшихся в трудной ситуации.
Сезон пожаров близится
Как отметил Петр Мордовской, председатель комитета Хурала, примерно в это время в республике объявляется особый противопожарный режим.
«Уже начались палы сухой травянистой растительности, начались возгорания. У нас в республике 631 населенный пункт и только 8 из них прикрыты федеральным пожарно-спасательных гарнизоном. То есть российское МЧС реагирует на пожары только в г. Улан-Удэ, Северобайкальск и некоторых других населенных пунктах», - сказал он.
Все остальные прикрываются республиканским пожарно-спасательным гарнизоном при поддержке добровольцев.
«Один из проблемных вопросов сегодня – это, конечно, материально-техническое обеспечение. Определенные положительные моменты, конечно, есть. У нас на этот год запланировано приобретение пяти новых автоцистерн. Сегодня стоимость одной автоцистерны – свыше 20 миллионов рублей. В дальнейшем мы будем продолжать работать над этим. Обновление нужно. Особенно в отдаленных районах», - констатировал Петр Мордовской.
Как доложил депутатам Сергей Андриевский, директор ГКУ «Противопожарная служба Республики Бурятия», в составе республиканского ГКУ есть 75 пожарных частей, общая штатная численность которых 1155 человек. Они защищают от пожаров 45 процентов населенных пунктов республики. Многие села имеют только добровольных пожарных.
«С начала года в республике произошло 737 пожаров, что на 3,8 процента меньше среднего значения количества пожаров за последние пять лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 0,6 процента, гибель людей на пожарах увеличилась на 45 процентов (зарегистрировано 29 случаев)», - привел, в частности, цифры Сергей Андриевский, выступивший с обстоятельным докладом.
Председатель комитета и другие депутаты высказали теплые слова благодарности в адрес профессиональных пожарных, а также членов добровольных пожарных дружин. В пожарной охране есть люди, которые работают в ней 30 и более лет. Несмотря на дефицит кадров в пожарных частях, ситуация с пожарами удается держать под контролем.
Поддержку надо усилить
Но, например, в 37 пожарных частях дежурит, вообще, один человек. Надо доводить дежурные караулы до полного состава. Долгое время остро стоит вопрос создания новых подразделений. К сожалению, бюджет Бурятии не имеет возможности профинансировать это. Выход видится в увеличении числа федеральных пожарных частей. Бурятия неоднократно обращалась в федеральный Центр с этим вопросом, но безрезультатно.
Республиканская противопожарная служба организована на весьма высоком уровне. Даже с текущей численностью, с нынешней большой зоной ответственности, она, в целом, справляется со своими обязанностями. Огненных трагедий, гремящих на всю страну, не происходит, села не сгорают. Москва это видит и не идет навстречу просьбам.
В сравнении, например, с Забкраем ситуация выглядит в какой-то мере обидно. Там положение запустили настолько, что оно начало выходить из-под контроля. «И там сорок пожарных частей было построено за счет федерального бюджета», - сравнил положение Петр Мордовской.
Посетив вместе с депутатами поисково-спасательную службу, Петр Мордовской подчеркнул профессионализм ее сотрудников, готовность прийти на помощь людям, попавшим в ДТП, оказавшимся в беде в лесу, горах, на воде. «Наши спасатели, считаю, лучшие спасатели в стране. Я знаю, о чем говорю», - заявил он.
В состав БРПСС входят три отряда. Отряд №1 расположен в Улан-Удэ. Другие два находятся в г. Гусиноозерске и в Тункинском районе.
«Здесь тоже есть кадровая проблема. Мы сегодня даже пошли на то, чтобы брать студентов последнего курса нашего ВСГУТУ, которые учатся на факультете МЧС они стажируются, а затем приходят по окончании ВУЗа на работу в поисково-спасательную службу», - сказал он.
Особенно горячая пора у спасателей наступает, когда жители Бурятии в массовом порядке выходят на сбор дикоросов. Депутаты поговорили со спасателями, ознакомились с используемой техникой и оборудованием.
По итогам выездного заседания комитета Хурала, был принят ряд рекомендаций, направленных на поддержку республиканских спасательных структур.
Фото: «Номер один»
Сезон пожаров близится
Как отметил Петр Мордовской, председатель комитета Хурала, примерно в это время в республике объявляется особый противопожарный режим.
«Уже начались палы сухой травянистой растительности, начались возгорания. У нас в республике 631 населенный пункт и только 8 из них прикрыты федеральным пожарно-спасательных гарнизоном. То есть российское МЧС реагирует на пожары только в г. Улан-Удэ, Северобайкальск и некоторых других населенных пунктах», - сказал он.
Все остальные прикрываются республиканским пожарно-спасательным гарнизоном при поддержке добровольцев.
«Один из проблемных вопросов сегодня – это, конечно, материально-техническое обеспечение. Определенные положительные моменты, конечно, есть. У нас на этот год запланировано приобретение пяти новых автоцистерн. Сегодня стоимость одной автоцистерны – свыше 20 миллионов рублей. В дальнейшем мы будем продолжать работать над этим. Обновление нужно. Особенно в отдаленных районах», - констатировал Петр Мордовской.
Он подчеркнул, что процент изношенности техники высокий и необходимость поддержки пожарных республики понимают и в Народном Хурале, и в правительстве Бурятии. Так, у пожарных в Усть-Баргузине на боевом дежурстве находится автомобиль 1960-х годов выпуска. Это «КРАЗ» повышенной проходимости, с большой цистерной на 12 «кубов».
Как доложил депутатам Сергей Андриевский, директор ГКУ «Противопожарная служба Республики Бурятия», в составе республиканского ГКУ есть 75 пожарных частей, общая штатная численность которых 1155 человек. Они защищают от пожаров 45 процентов населенных пунктов республики. Многие села имеют только добровольных пожарных.
«С начала года в республике произошло 737 пожаров, что на 3,8 процента меньше среднего значения количества пожаров за последние пять лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 0,6 процента, гибель людей на пожарах увеличилась на 45 процентов (зарегистрировано 29 случаев)», - привел, в частности, цифры Сергей Андриевский, выступивший с обстоятельным докладом.
Председатель комитета и другие депутаты высказали теплые слова благодарности в адрес профессиональных пожарных, а также членов добровольных пожарных дружин. В пожарной охране есть люди, которые работают в ней 30 и более лет. Несмотря на дефицит кадров в пожарных частях, ситуация с пожарами удается держать под контролем.
Поддержку надо усилить
Но, например, в 37 пожарных частях дежурит, вообще, один человек. Надо доводить дежурные караулы до полного состава. Долгое время остро стоит вопрос создания новых подразделений. К сожалению, бюджет Бурятии не имеет возможности профинансировать это. Выход видится в увеличении числа федеральных пожарных частей. Бурятия неоднократно обращалась в федеральный Центр с этим вопросом, но безрезультатно.
Республиканская противопожарная служба организована на весьма высоком уровне. Даже с текущей численностью, с нынешней большой зоной ответственности, она, в целом, справляется со своими обязанностями. Огненных трагедий, гремящих на всю страну, не происходит, села не сгорают. Москва это видит и не идет навстречу просьбам.
В сравнении, например, с Забкраем ситуация выглядит в какой-то мере обидно. Там положение запустили настолько, что оно начало выходить из-под контроля. «И там сорок пожарных частей было построено за счет федерального бюджета», - сравнил положение Петр Мордовской.
В ходе выездного заседания, парламентарии единогласно согласились, что работу с МЧС России надо продолжать и настаивать, чтобы подразделения федеральной противопожарной охраны появились во всех райцентрах Бурятии. Также они подняли ряд вопросов насчет развития материальной базы республиканской службы, льготах для добровольных пожарных и т. д.
Посетив вместе с депутатами поисково-спасательную службу, Петр Мордовской подчеркнул профессионализм ее сотрудников, готовность прийти на помощь людям, попавшим в ДТП, оказавшимся в беде в лесу, горах, на воде. «Наши спасатели, считаю, лучшие спасатели в стране. Я знаю, о чем говорю», - заявил он.
В состав БРПСС входят три отряда. Отряд №1 расположен в Улан-Удэ. Другие два находятся в г. Гусиноозерске и в Тункинском районе.
«Здесь тоже есть кадровая проблема. Мы сегодня даже пошли на то, чтобы брать студентов последнего курса нашего ВСГУТУ, которые учатся на факультете МЧС они стажируются, а затем приходят по окончании ВУЗа на работу в поисково-спасательную службу», - сказал он.
Особенно горячая пора у спасателей наступает, когда жители Бурятии в массовом порядке выходят на сбор дикоросов. Депутаты поговорили со спасателями, ознакомились с используемой техникой и оборудованием.
По итогам выездного заседания комитета Хурала, был принят ряд рекомендаций, направленных на поддержку республиканских спасательных структур.
Фото: «Номер один»
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