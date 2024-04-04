В Бурятии продолжают экспериментировать с трансплантацией эмбрионов

Госплемслужба Бурятии продолжает экспериментировать с трансплантацией эмбрионов крупнорогатого скота. Так, в СПК «Колхоз «Искра» Мухоршибирского района с помощью специалистов ведомства родилось 5 телят.- Поголовье СПК «Колхоз «Искра» пополнилось четырьмя бычками и телочкой симментальской породы. С помощью трансплантации мы пересадили суррогатным коровам эмбрионы с улучшенной генетикой. Биоматериал был взят от лучших представителей породы, победителей всевозможных специализированных смотров конкурсов, - сообщил руководитель Госплемслужбы Баир Ласаранов.Эмбрионы были закуплены у ведущего племпредприятия страны АО «Барнаульское». Выход телят составил 42% при средней приживлямости в 30-35%.- От генетики животного зависит производительность как в мясном, так и молочном животноводстве, это основополагающий фактор. С точки зрения селекции фермеру нужно найти лучшую корову, свести ее с лучшим быком, дождаться рождения потомства. Если родилась телочка, нужно также найти ей лучшего партнера. То есть, фермеру потребуется получить несколько поколений животных, чтобы добиться лучшего результата. Именно с помощью трансплантации эмбрионов хозяйство может уйти далеко вперед: сразу получить высокопродуктивных животных, - отмечает Баир Ласаранов.Госплемслужба Бурятии сотрудничает со многими племпредприятиями по всей России. Все услуги ведомства, кроме лабораторных исследований, бесплатны. Ряд хозяйств республики уже применяют и трансплантацию эмбрионов, и искусственное осеменение семенем высокопродуктивных быков. Например, ООО «Рубин» осеменяет коров сексированным семенем (семя, разделенное по полу), чтобы получать только высоконадойных телочек. 95% расходов на покупку семени компенсирует государство с помощью специальной субсидии.Фото: «Номер один»