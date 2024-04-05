Забайкальский национальный парк стал лауреатом премии «Парки России – 2024»

3 апреля в Москве состоялось награждение лучших парков России по итогам конкурса «Парки России – 2024». Номинанты оценивались по разным критериям: посещаемость, популярность, упоминаемость в СМИ, инфраструктура, новые объекты благоустройства, работа с посетителями, участие в конкурсах.

Забайкальский национальный парк стал лауреатом конкурса. Премия «Парки России – 2024» – это совместный проект минстроя РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

- При участии министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 2024 году в списке номинаций появилась специальная: «Национальный парк года», в которой Забайкальский национальный парк и стал лауреатом! Единственный представитель из Республики Бурятия в финале! Гордимся!, - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

По словам организаторов конкурса, лауреатам премии будет обеспечена узнаваемость среди целевой аудитории. Количество лауреатов в каждой категории – пять.

Забайкальский национальный парк занимает площадь 267, 2 тысяч гектаров территории Бурятии и захватывает такие территории как Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский перешеек, Баргузинский хребет.

Нацпарк входит в состав ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которое включает еще две природоохранные территории – Баргузинский заповедник и государственный заказник «Фролихинский».

Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"