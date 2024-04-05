Общество 05.04.2024 в 15:24

В Улан-Удэ эвакуировали жильцов дома для инвалидов-колясочников

Эта была внеплановая учебная тренировка по эвакуации маломобильных граждан
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ эвакуировали жильцов дома для инвалидов-колясочников

В Улан-Удэ эвакуировали жильцов специализированного дома для инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой, который расположен по улице Жердева.

Как пояснили в минсоцзащиты РБ, это была внеплановая учебно-практическая тренировка и действиям персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Перед началом тренировки был дополнительно проведен инструктаж с работниками по правилам и порядку действий в случае возникновения ЧС.

- Мы смоделировали ситуацию следующим образом.  Для привлечения большего количества человек было решено провести практическую эвакуацию в период работы парикмахеров. Для всех присутствующих была проведена небольшая лекция о событиях, произошедших в «Крокус сити холл», были выданы информационные материалы по действиям в случае возникновения террористических актов. После завершения лекции сработал звуковой оповещатель о необходимости покинуть помещение. Работники дома приступили к эвакуации жителей, - рассказала директор учреждения минсоцзащиты Бурятии Зинаида Цыбанова.

В результате обучения было эвакуировано 26 маломобильных граждан и 6 членов семей. На эвакуацию было затрачено 10 мин 16 сек. Задействовано 10 работников специализированного дома (СДЖК).

- Подобные учения проводят в доме регулярно, поскольку практическая тренировка – это одно из важнейших мероприятий для обеспечения безопасности людей, также направленное на отработку имеющихся знаний персонала и жителей при возникновении чрезвычайной ситуации, - говорят сотрудники специализированного дома.


Фото: минсоцзащиты РБ

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