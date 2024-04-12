На Бурятию обрушатся дождь со снегом и сильные ветра

По прогнозу синоптиков, завтра, 13 апреля, в Бурятии резко ухудшиться погода. Ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами пройдут сильные снегопады с установление временного снежного покрова.Температура воздуха понизится на 8 и более градусов. На дорогах возможна гололедица, на перевалах - снежные заносы.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС просит жителей республики по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты.Фото: «Номер один»