Общество 12.04.2024 в 12:09
На Бурятию обрушатся дождь со снегом и сильные ветра
Жителей республики просят отказаться от поездок на дальние расстояния
Текст: Андрей Константинов
По прогнозу синоптиков, завтра, 13 апреля, в Бурятии резко ухудшиться погода. Ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами пройдут сильные снегопады с установление временного снежного покрова.
Температура воздуха понизится на 8 и более градусов. На дорогах возможна гололедица, на перевалах - снежные заносы.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС просит жителей республики по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты.
Фото: «Номер один»
Температура воздуха понизится на 8 и более градусов. На дорогах возможна гололедица, на перевалах - снежные заносы.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС просит жителей республики по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты.
Фото: «Номер один»
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