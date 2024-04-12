В Бурятии в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» проводятся лекции по философии

Жители Улан-Удэ могут посещать лекции по буддийской философии. Лекции проводит ректор Буддийского Университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева, досточтимый Габжа лама Дымбрыл Дашибалданов.

Лекции проходят каждый вторник и воскресенье. По вторникам лекции проходят в здании Национальной библиотеки в 18.30, по воскресеньям - в здании Буддийского университета. На лекциях слушатели разбирают тексты основных буддийских трактатов.

В это воскресенье, 14 апреля, в 10.00 по многочисленным просьбам учеников, Геше Дымбрыл продолжит цикл лекций по тексту выдающегося индийского мыслителя, основателя буддийской школы мадхъямаки Арья Нагарджуны «Муламадхьямака карика».

Место поведения лекции: Иволгинский дацан, здание Буддийского Университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева, 2 этаж, ауд 10.

Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д. Заяева обучает сегодня студентов-хувараков со всей страны. Это первый Буддийский университет в России. Был основан в 1991 году.





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Фото: Буддийский университет