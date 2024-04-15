Жители Улан-Удэ страдают от новой дороги

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители поселка Эрхирик и микрорайона Восточный в Улан-Удэ. На границе этих населенных пунктов с прошлого года идет капремонт дороги. Он еще не завершен, подрядчик успел положить только асфальт. Но для жителей это стало проблемой. Теперь машины носятся по этому участку с риском сбить человека или животное. И люди говорят, что такие случаи уже бывали.«Всё потому, что нет ни знаков, ни дорожной разметки. Переходить проезжую часть приходится с надеждой на удачу. Страшнее всего за детей. Жители просят обезопасить им путь», - рассказали в ОНФ Бурятии.В связи с этим Народный фронт обратился к Минтрансу Бурятии с просьбой сделать для пешеходов хотя бы временную разметку.Фото: ОНФ Бурятии