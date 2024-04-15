В Улан-Удэ для жителей поселка Восточный изменится расписание движения автобусов

В Улан-Удэ для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Восточный с 16 апреля меняется расписание автобусов №3, 3А, 3К, 21А, 51 в будние дни.

Причиной изменений стало совпадение по времени и дублирование между собой этих маршрутов, сообщили в Комитете по транспорту и потребительскому рынку администрации города.

«При составлении нового расписания учтено время отправления всех автобусов из мкрн. Восточный по маршрутам, что увеличивает их эффективность работы. Расписание движения в выходные дни пока не меняется», - отметили в комитете.

Обновленный график движения автобусов смотрите в карточках ниже:























Фото: "Номер Один"