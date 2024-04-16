Общество 16.04.2024 в 09:19

В Улан-Удэ сбитый пешеход повлиял на дорожный знак

После происшествия и вмешательства прокуратуры знак повесили как надо
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбитый пешеход повлиял на дорожный знак
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Улан-Удэ.

«Установлено, что в феврале 2024 года на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ботаническая водитель автомобиля «Тойота Ипсум» сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил тяжкий вред здоровью. Проверкой выявлено, что на переходе дорожный знак «Пешеходный переход» был расположен ниже нормативного уровня», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района внес руководителю МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» представление. По результатам его рассмотрения дорожный знак закрепили на нужной высоте.

Кроме этого, за допущенное нарушение заместитель директора комбината привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

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