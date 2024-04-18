В Улан-Удэ проходит акция "Ветеран живет рядом с нами"

17 апреля волонтеры Бурятской государственной сельскохозяйственной академии приняли участие в ежегодной акции «Ветеран живет рядом с нами». Ребята раскололи и сложили в поленницу дрова.

Эта акция направлена на адресное оказание помощи пожилым людям. Волонтерские отряды помогают пожилым пенсионерам в уборке придомовой территории, рубке дров, помывке окон, генеральной уборке квартир, лестничных площадок, оказывают парикмахерские услуги на дому и др.

«Работа не закончится после Дня Победы, а будет продолжена в зависимости от поступления заявок от пенсионеров», - сообщили в Управлении по делам молодежи Улан-Удэ.

В Управлении по делам молодежи выразили благодарность ребятам за активную гражданскую позицию, за заботу о старших.

Фото: Управление по делам молодежи Улан-Удэ