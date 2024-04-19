Общество 19.04.2024 в 14:23

В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость

Донорский светофор горит красным для первой и четвертой отрицательных групп
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость

По данным на 19 апреля в республиканскую станцию переливания крови нужны доноры только с резус отрицательной кровью первой и четвертой групп. Всем желающим сдать кровь при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

Накануне перед донацией и утром перед дачей крови рекомендовано отказаться от жирной, мясной и молочной пищи, напомнили в учреждении.

Подробную информацию для тех, кто хочет стать донором и график работы Станции переливания крови можно найти на официальном сайте.

Напоминаем, что 20 апреля отмечается Национальный день донора.

«Быть донором не только достойно уважения, за это можно получить государственные меры поддержки. Например, дополнительные дни отдыха или выплаты для тех, кто стал почетным донором России», сообщили в Службе крови.

Фото: соцсети «Службы крови Бурятии»

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донорство служба крови донорский светофор

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