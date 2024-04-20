Общество 20.04.2024 в 14:17

В Бурятии расчищают пострадавшую от паводка дорогу

Расчищено уже 1,5 км дороги, работы продолжаются
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расчищают пострадавшую от паводка дорогу
19 апреля после спада воды в Бурятии приступили к расчистке дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино. Речь идет об участке с 17 по 24 км, который пострадал от паводка. С 17 апреля движение там было ограничено.


«В работах задействованы два погрузчика, один грейдер, 6 человек. На сегодняшний день ото льда расчищено 1,5 км дороги. Движение по-прежнему ограничено», сообщили в Минтрансе Бурятии.

Фото: Минтранс Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

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