В Бурятии расчищают пострадавшую от паводка дорогу

19 апреля после спада воды в Бурятии приступили к расчистке дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино. Речь идет об участке с 17 по 24 км, который пострадал от паводка. С 17 апреля движение там было ограничено.





«В работах задействованы два погрузчика, один грейдер, 6 человек. На сегодняшний день ото льда расчищено 1,5 км дороги. Движение по-прежнему ограничено», сообщили в Минтрансе Бурятии.Фото: Минтранс Бурятии