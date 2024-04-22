Общество 22.04.2024 в 10:20

В Бурятии началась подготовка к Международному буддийскому форуму

Уже определены основные тематические площадки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии началась подготовка к Международному буддийскому форуму

Второй Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится в Бурятии 12-14 августа 2024 года (возрастное ограничение 0+).

Уже намечены основные тематические площадки: «Буддийское образование», «Буддийская концепция сознания, её значение в современных практиках», «Традиционная восточная медицина», «Буддизм и экология», «Международное паломничество и туризм в аспекте народной дипломатии и современной экономики», «Буддизм и традиционные ценности».

- Первый буддийский форум показал высокую заинтересованность буддийских стран в обсуждении вопросов религии и вызовов современности именно с Россией. Почему форум получился успешным: Бурятия является центром востоковедения, буддизма, у нас есть 100-летний Институт монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. В Бурятии богатые буддийские фонды и архивы, музейные реликвии, центр древних рукописей, образцы мирового буддийского искусства, единственная в мире копия Атласа тибетской медицины XIX века, а также драгоценное нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова, феномен которого до сих пор не разгадан. Мы получили большое количество положительных отзывов со стороны иностранных участников, поэтому было принято решение проводить второй. Российская площадка буддийского форума максимально нейтральна, здесь комфортно себя чувствуют все его участники, - сообщила замруководителя администрации главы и правительства РБ Ирина Доржиева в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

Правительство Бурятии, готовясь к форуму, плотно работает со всеми участниками первого форума и ведомствами, задействованными в организации мероприятия. Работа над программой форума продолжается.

- В Бурятии все увидели уникальный архитектурный сегмент взаимодействия светской власти и религиозного общества, то, насколько это было достойно и на высоком уровне преподнесено. Работа второго международного буддийского форума покажет развитие в большей степени. В настоящее время наш фонд консолидирует работу на международных площадках с целью привлечения иностранных учёных, иностранных преподавателей, специалистов для того, чтобы можно было найти взаимодействие с иностранными государствами с области образования. В прошлом году по итогам первого форума был создан консорциум вузов, который в этом году планирует реализацию определённых образовательных направлений, - сказал исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Шемякин.

Главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Сергей Лепехов считает, что уникальность буддизма заключается в том, что за всё долгое время своего существования буддисты приобрели способность вбирать в себя и сохранять самые различные культуры, достижения философии и науки. И сегодня эти достижения становятся всё более и более востребованными.

- Буддийская психология до сих пор впереди западной по степени разработанности и понимания проблем, в выработке определённых практик. Также и с медициной: тибетская медицина возникла давно и на совсем других основаниях нежели европейская. Если европейцы привыкли сначала разделять всё на детали и анализировать какие-то конкретные вещи, то тибетская медицина подходит к лечению человека в целом: лечится не отдельная болезнь, лечится всё в целом. Необходимо лишь сохранение традиционных основ в современной действительности, - говорит Сергей Лепехов.

Также он считает, что установление глубоких дипломатических отношений Китая и Индии имеет большие перспективы.

- Китайский буддизм во время своего существования оказал влияние на весь дальневосточный буддизм: корейский, японский, вьетнамский и так далее. И если учесть, что буддизм произошел из Индии, то оказывается, что эти две страны имеют возможность больших дипломатических контактов, для установления каких-то принципов традиционного сосуществования и благополучия. Россия тоже является буддийской страной, поскольку в нескольких регионах буддизм является религией. Так что, надеемся, что предстоящий форум пройдёт с ещё большим успехом и с еще большими достижениями.

II международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" соберет выдающихся ученых, мыслителей, общественных деятелей, наставников из десятков стран мира. Первый форум прошел в августе прошлого года в Улан-Удэ и Иволгинском дацане. Участниками стали представители 14 стран, всего около тысячи человек. Организаторами первого форума стали правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Буддийская традиционная сангха России при поддержке Президента, правительства и министерства иностранных дел России.

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Фото: Номер один

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