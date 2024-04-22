Общество 22.04.2024 в 15:12
В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки
Ранее в заповеднике были замечены пуночки, полевые жаворонки и овсянки
Текст: Елена Патрикеева
В Баргузинский заповедник прилетели первые синехвостки. На весеннем пролёте ранее уже отмечались пуночки, полевые жаворонки и овсянки. Также зарегистрированы встречи с кряквами, чибисами, сообщили сотрудники заповедника.
«Синехвостки часто спускаются на землю и передвигаются прыжками. У них иногда невозможно отличить самца от самки: многие самцы имеют «женскую» окраску на протяжении всей жизни. У всех синехвосток есть манера то и дело подёргивать хвостом», - рассказали об особенностях этого вида птиц специалисты заповедника.
Фото: телеграм-канал «Заповедное Подлеморье».