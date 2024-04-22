Общество 22.04.2024 в 15:12

В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки

Ранее в заповеднике были замечены пуночки, полевые жаворонки и овсянки
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки

В Баргузинский заповедник прилетели первые синехвостки. На весеннем пролёте ранее уже отмечались пуночки, полевые жаворонки и овсянки. Также зарегистрированы встречи с кряквами, чибисами, сообщили сотрудники заповедника.

«Синехвостки часто спускаются на землю и передвигаются прыжками. У них иногда невозможно отличить самца от самки: многие самцы имеют «женскую» окраску на протяжении всей жизни. У всех синехвосток есть манера то и дело подёргивать хвостом», - рассказали об особенностях этого вида птиц специалисты заповедника.

Фото: телеграм-канал «Заповедное Подлеморье».

Теги
баргузинский заповедник

Все новости

Студентка из Бурятии заняла второе место в конкурсе инновационных платёжных сервисов
22.04.2024 в 15:25
На Белых озёрах в Бурятии открыт орнитологический сезон
22.04.2024 в 15:20
Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста
22.04.2024 в 15:18
В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки
22.04.2024 в 15:12
В Бурятии насчитали 232 бомжа
22.04.2024 в 15:12
Жителей Бурятии ждет прохладная со снегом неделя
22.04.2024 в 14:39
В МЧС Бурятии напомнили об обязательной регистрации тургрупп
22.04.2024 в 14:36
В Улан-Удэ волонтеры СВО смогут бесплатно ездить на трамвае
22.04.2024 в 14:25
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии
22.04.2024 в 14:20
Жители Бурятии могут сдать клеща на исследование в выходные и праздничные дни
22.04.2024 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Студентка из Бурятии заняла второе место в конкурсе инновационных платёжных сервисов
Конкурс проводился Банком России среди студентов экономических факультетов
22.04.2024 в 15:25
На Белых озёрах в Бурятии открыт орнитологический сезон
Для этого администрация Джидинского района обустроила две смотровые площадки
22.04.2024 в 15:20
Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста
В 2024 году ставка Центробанка снизится, что обеспечит рост ВВП на 7%
22.04.2024 в 15:18
В Бурятии насчитали 232 бомжа
27 из них ранее были неизвестны правоохранителям
22.04.2024 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru