В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки

В Баргузинский заповедник прилетели первые синехвостки. На весеннем пролёте ранее уже отмечались пуночки, полевые жаворонки и овсянки. Также зарегистрированы встречи с кряквами, чибисами, сообщили сотрудники заповедника.

«Синехвостки часто спускаются на землю и передвигаются прыжками. У них иногда невозможно отличить самца от самки: многие самцы имеют «женскую» окраску на протяжении всей жизни. У всех синехвосток есть манера то и дело подёргивать хвостом», - рассказали об особенностях этого вида птиц специалисты заповедника.

Фото: телеграм-канал «Заповедное Подлеморье».