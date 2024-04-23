Общество 23.04.2024 в 10:33

В Бурятии предложили соединить мостом две разделенные части Прибайкальского района

По мнению депутата Хурала, это поможет разгрузить транспортные потоки в Улан-Удэ
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии предложили соединить мостом две разделенные части Прибайкальского района
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат от Прибайкальского района Сергей Мезенин рассказал о сельских сходах, которые прошли в левобережной части этого района. По его словам, явка на сходах низкая: люди недовольны тем, что они поднимают одни и те же вопросы, но толку от этого нет никакого.

Тем не менее, депутат решил вынести на сессию два больших вопроса, которые обсуждали жители Прибайкальского района. Первый – обеспечение дровами. По словам парламентария, люди требуют изъять леса из аренды уже не работающего «БЛК», передать их обратно в лесной фонд и уже после этого распределить между жителями деляны для заготовки дров.

Второй вопрос касался транспортного сообщения между двумя частями района, разделенных рекой. Как сообщил Сергей Мезенин, зачастую жителям левобережной части приходится добираться до райцентра Турунтаево через Улан-Удэ на такси. Причем, за поездку приходится платить в районе 5 тысяч рублей.

Что касается парома, который соединяет разделенные части района в летнее время, то, по словам депутата, летом, в туристический сезон там идут «кулачные бои» за право пересечь реку. Поэтому многие туристы предпочитают, опять же, ехать на Байкал через Улан-Удэ.

По мнению парламентария, проблему может решить строительство нового моста в селе Татаурово. Это позволит разгрузить дороги в столице Бурятии, а также способствовало бы развитию туризма.

Фото: «Номер один»
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мост прибайкальский район

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