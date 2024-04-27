В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки лесных пожаров не обнаружено. Всего с начала пожароопасного сезона в республике было зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью 203 гектара.

Большая часть возгораний (95%) была оперативно ликвидирована в первые сутки. Девять из них возникло по вине местного населения, остальные из-за перехода огня с земель иных категорий, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Как отметили в РАЛХе, продолжается ежедневное патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, МЧС и МВД для предотвращения возгораний и пресечения нарушений. С начала года специалисты выявили 89 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 13 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 410 тысяч рублей.

Также по поручению зампред правительства Бурятии Ивана Альхеева продолжается работа с местным населением по профилактике лесных пожаров, усилены патрулирования лесов, проводятся сельские сходы.

Фото: «Номер Один»



