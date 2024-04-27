Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на популяризацию семейных ценностей

Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике Бурятия выиграло грант в министерстве социальной защиты населения региона на реализацию социального проекта «Семья – ячейка общества» на сумму 150 тысяч рублей.

- В рамках Года семьи в России на выделенные средства планируется создание видеороликов и наглядных материалов, разъясняющих значимость семейных отношений, традиций и преемственности поколений. Также в планах организовать и провести цикл семинаров, занятия со школьниками, фотоконкурс и спортивные мероприятия, - сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.

Проект направлен на информирование молодых людей о традиционных семейных ценностях, об истории возникновения Всероссийского дня семьи, любви и верности, повышение мотивации к соблюдению и сохранению семейных традиций.

По задумке авторов, запланированные мероприятия будут способствовать формированию у молодежи ответственности во взаимоотношениях, укреплению в обществе институтов детства, семьи и брака.





Фото: Номер один