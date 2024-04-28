Госинспекторы в Бурятии засняли уток-мандаринок

Во время патрулирования территории Алтачейского заказника госинспекторы обнаружили на реке Сухара мандаринок – небольших уток, совсем не характерных для этих мест. Старший госинспектор Сергей Красиков сфотографировал птиц: на берегу были два самца и одна самка.

- Встреча мандаринок в Алтачее – это событие, которое заслуживает особого внимания. Ведь предыдущий раз, когда фиксировался залет этой птицы в наши края, был в конце 80-х годов прошлого века. Тогда тоже была весна, шла весенняя миграция, - говорит старший государственный инспектор, осуществляющий охрану территории заказника федерального значения «Алтачейский» Сергей Красиков.

Мандаринка считается залётным видом для Байкальской природной территории. Охота на мандаринку запрещена. Птица внесена в Красную книгу Российской Федерации.

Имеются указания на её находки в районе мыса Кадильный (западное побережье озера Байкал), а пары птиц – 28 июня 1985 года в нижнем течении реки Кочергат (бассейн реки Голоустной).

Ещё одна точка залёта этого вида зарегистрирована в Баргузинской долине. 9 сентября 1998 года близ деревни Улюн на мелководном заливе безымянного озерка в пойме протоки Правый Баргузин охотник подранила взрослого самца.

В Тункинском национальном парке мандаринку повстречали 2 сентября 2007 года у места впадения реки Енгарга в реку Иркут (птица кормилась на речном плесе у берега).

Самым северным местом находки мандаринок является Муйско-Куандинская впадина: осенью 2015 года взрослого самца добыли на одном из безымянных озер в долине реки Муя в 3 км. к западу от села Усть-Муя и места впадения реки Муя в реку Витим.

Предыдущая известная в Бурятии встреча с уткой-мандаринкой состоялась 13 мая 2019 года. Ее увидели орнитологи Байкальского заповедника на старице одноименной реки в посёлке Речка Мишиха.

- Остановка мандаринки на территории Алтачейского заказника связана с миграционным периодом птиц. Произведена фиксация данного вида орнитологами для дальнейшего отслеживания залётов, - сообщили в Байкальском государственном заповеднике.





Фото: Байкальский заповедник